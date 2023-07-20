 

Белый дом отрицает, что стоит за внезапным визитом Киссинджера в Китай

20.07.2023, 22:25, Новости дня
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На этой неделе ветеран американской дипломатии Генри Киссинджер неожиданно посетил Пекин и встретился с министром обороны Китая Ли Шанфу, который в настоящее время находится под санкциями США. В то же время американские власти дистанцировались от этого визита Киссинджера и заявили, что его встречи в Китае не отражали официальную позицию Белого дома, передаёт WION.

Ветеран американской дипломатии Генри Киссинджер во вторник неожиданно прибыл в Пекин. Он встретился там с министром обороны Китая Ли Шанфу, в отношении которого в настоящее время действуют американские санкции.

После этой встречи с представителями Министерства обороны Китая Ли Шанфу заявил, что Китай поддерживает развитие «стабильных и конструктивных американо-китайских отношений» и выразил надежду, что Соединённые Штаты смогут вместе работать с Пекином над тем, чтобы развивать здоровые отношения между двумя странами. Он также обвинил некоторых представителей американской стороны в том, что они фактически не смогли продвинуться в этом направлении, что в итоге привело к очень напряжённой ситуации.

Как сообщается, Генри Киссинджер при этом также подчеркнул, что обе страны должны устранить недопонимание, а также стремиться к мирному сосуществованию и избегать конфронтации. По всей видимости, именно это заявил Генри Киссинджер.

При этом приезд 100-летнего Киссинджера, который произошёл в преддверии нынешнего визита американского посланника по вопросам климата Джона Керри в Китай, последовал за недавними поездками в Китай других высокопоставленных американских официальных лиц, в том числе госсекретаря США Энтони Блинкена и министра финансов Джанет Йеллен.

Тем не менее Государственный департамент США выступил с заявлением о том, что данный визит Киссинджера официально не осуществлялся от имени американского правительства, хотя Вашингтон и был осведомлён о его планах в отношении этой поездки.

Киссинджер играл ключевую роль в сфере дипломатии во время повторного сближения США с Китаем ещё в 1970-х годах. Ровно 52 года назад, в 1971 году, он тайно посетил Пекин, когда занимал пост госсекретаря США и советника по национальной безопасности. И этот секретный визит помог тогдашнему президенту США Ричарду Никсону проложить путь к нормализации отношений с Пекином.

Киссинджер также регулярно встречался с китайскими официальными лицами и после своего ухода с государственного поста. И конечно же, это была очередная дипломатическая попытка 100-летнего Генри Киссинджера улучшить отношения между Вашингтоном и Пекином.

Дата выхода в эфир 19 июля 2023 года.  

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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