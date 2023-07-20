Мнение: О холодной и жёсткой, как сталь, правде… России осталось два-три года?

Правду не любит никто. Она груба и безобразна, как нищенка с вокзала на Венском балу. И столь же уместна для многих. Им куда лучше и дороже яркие и сладкие иллюзии. Мол, #Россия — великая, мы, её граждане — великие, ну и аз грешный тоже.

А потом с грохотом разбивается очередной «хрустальный замок» — и ломается чья-та жизнь: страны, народа и конкретного имярека.

Словом, давайте посмотрим на неприглядную и неприкрытую правду, как она есть.

Недавно мне понадобился новый набор свёрл — по металлу, по дереву и по бетону. Тот, что я купил ещё четверть века назад, продукт тогда уже не вписывавшейся в рынок, но ещё не до конца убитой советской промышленности, за столь долгий срок эксплуатации мало-помалу пришёл в негодность.

Чёрт! Даже не догадывался, что всё стало настолько скверно. Полным-полно одноразового китайского дерьма товара, который гнётся, ломается и тупится, словно алюминиевая вилка в общепите. Как бы отечественные «Энкор» и «Зубр» предлагают втридорога тот же #Китай, разве что стачиваются не на раз, а через два на третий. Ещё можно найти приличные «Bosch» и «Metabo» по заоблачным ценам, но всё реже. Да и я не готов брать набор из 25 свёрл по цене бюджетного шуроповёрта.

Любопытство заставило поискать, а что же происходит в реальном мире отечественного производства, где мощные и умные станки точат заготовки для тех же «Краснополей»?

Нашёл. И волосы встали дыбом…

Рассказывает Эдуард Фролов, основатель торговой компании «Каммаркет», специализирующейся на металлорежущем оборудовании и инструменте. Его #бизнес, зародившийся под сенью КАМАЗа в начале нулевых, разросся до корпорации с выручкой в 1,3 млрд в прошлом году.

«До спецоперации у нас были заключены договоры с идеальной логистикой. Сейчас, при параллельном импорте, мы уже не можем достигнуть тех же условий… Если б было можно, возили бы сами в чемоданах, лишь бы заводы не вставали. Но… все европейские страны перестали с нами работать. Причём… не говорили прямым текстом, мол, всё, до свидания, вы воюете. Тихо-спокойно уходили…

[А сейчас] у нас практически нет ни одного сплава, который нужен для инструментов. Даже если есть, он хуже по качеству. Ни один российский производитель не способен обеспечить промышленность своим инструментом даже хотя бы на 10–20%процентов. Заводов инструмента, можно сказать, нет. Нишу упустили…

Если бы параллельного импорта не было, думаю, что 50% наших заводов встало бы. Просто встало. Даже Китай бы нам не помог ничем. Даже у них нет инструмента, который позволяет производить высокотехнологичные изделия большой точности. А в России даже станков подходящих нет. Российский инструмент за последние много лет ни технически, ни научно не развивался и сейчас не развивается…

Нужны колоссальные капиталовложения, чтобы наладить качественное производство [инструмента]. Да, нам быстро разрешили параллельный импорт, но дальше этого дело не продвинулось… И есть большие проблемы с европейскими производителями и параллельным импортом. Никаких гарантий они не несут. Если импортный станок вдруг сломался, у предприятия будут проблемы. Запчасти просто не придут из Европы. Конечно, кто-то пытается что-то привезти, но у многих не получается, и предприятия останавливаются. Думаю, через год-два процентов 20–30 импортных станков просто встанет…

Чтобы производить качественный инструмент, нужны ещё технически грамотные специалисты, которые это умеют делать. У нас их нет. Людей нет… — по всей России, даже на Урале. Нигде не учат как надо, как в Швеции. Я брал людей из КамПИ со специализацией на инструментах, но через два-три месяца работы они признавались, что ничего не понимают. Я спрашивал: «Как же так?! Вы пять лет отучились, красный диплом». Ответ: «То, чему нас учили, — это совсем другое». Мы [даже] проводили обучение профессоров в институтах, чтобы повысить их квалификацию… Но работа с инструментом требует немного другой психологии, иного мировоззрения. Таких людей трудно найти. Это должен быть человек, который и производство понимает, и технологии, и разбирается в инструменте комплексно. Приходится обучать самим: берём с института и потихоньку, годами выращиваем. Поэтому люди, которые к нам пришли и остались, практически как семья. Но… Десятерых возьмёшь, один-два останутся».

Конечно, можно валить на «либералов», на Егора Гайдара с его «рынок сам всё решит» и «всё купим». Но… Того же Гайдара выгнали из правительства почти 30 лет назад. Всеобщего раздражителя Анатолия Чубайса — четверть века назад. Почти 24 года у власти Владимир #Путин с командой «питерских чекистов». Уже выросло целое поколение тех, кто с рождения не знали иного руководителя страны. И что? В критически важных отраслях — всё та же идеологема: «всё купим». Только теперь не у Европы и Америки а у Китая с Индией. Но за ту же #нефть и газ. Разве что на потоках сидят иные люди — проверенные.

А свёрла я всё-таки купил. Через знакомых. Сталь режут, как масло, в бетон входят легко, и биения нет. На хвостовике — эмблема завода, известная ещё по школьным урокам труда, а на чудом сохранившемся вкладыше — советский знак качества. Только вот… сколько ещё страна проживёт на сохранившемся наследии #СССР? На станках производства московского ЗиО, на танках Т-62 и Т-55?

Два-три года, как предупреждает Эдуард Фролов из «Каммаркет»?

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