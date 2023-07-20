Скандалы: Краешек золотой земли

Как делят «Дом писателей» в Комарово, и почему богеме там уже не место

Расскажем о Доме творчества писателей в петербургском пригороде Комарово, где хочется отдохнуть «на недельку, до второго». Вокруг объекта возник спор хозяйствующих субъектов, но мы напомним, как дербанили уникальный объект все постсоветские годы. Ситуация острее паче тем, что именно в Комарово есть постоянная служебная дача руководителей Санкт-Петербурга.

Росимущество (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом) взыскало около 4,7 миллионов рублей с Дома творчества писателей «Комарово». Тут интересно, что этот знаменитый объект, где отдыхали ленинградские писатели и артисты, который, собственно, в Комарово, — все постсоветские годы гулял по рукам, дом отдыха расчленяли разные собственники. И возникла запутанная история, кому что принадлежит, и кто кому должен. Следы ведут еще во времена СССР. Для творческой элиты Ленинграда поселок Комарово (был в составе Финляндии под названием Келломяки, переименован в 1948 году в честь академика Владимира Комарова), воспетый Игорем Скляром на весь Советский Союз в песне «На недельку, до второго, я уеду в Комарово» (1986 год), находится в Курортном районе Санкт-Петербурга. Население всего полторы тысячи человек, но зато какое, к чему ниже перейдем. «На воскресной электричке, к вам на краешек земли», как в песне, можно доехать от центра города за 49 минут. Так называемый Дом писателей находится по адресу улица Кавалерийская, 4, почти на первой линии Финского залива. Он построен в 1956 году, и сразу предназначался для творческой элиты Ленинграда – артистов, музыкантов, писателей, журналистов, членов соответствующих профессиональных союзов. Писатель Даниил Гранин, который регулярно отдыхал на этой даче, писал в дневнике: «Там царил определенный дух, не только отдыхали, но и много работали. Даже балтийский воздух как-то помогал».

Да, именно в Комарово Гранин написал роман «Картина». Советская творческая элита получила Комарово, можно сказать, по наследству от элиты царской России – в начале 20 века в поселке было около четырехсот дач, там отдыхали Карл Фаберже, Матильда Кшесинская, к примеру. В советское – Василий Соловьев-Седой, Евгений Шварц, Дмитрий Шостакович, братья Стругацкие (там они написали «Пикник на обочине»), Иосиф Бродский, Белла Ахамадулина, Фаина Раневская и другие звезды ленинградской и всесоюзной богемы от Кирилла Набутова до, конечно, Скляра, которому, как говорится, сам бог велел. А еще соседство есть непростое, мы же говорили, что население Комарово небольшое, зато отменно знатное. Губернаторская служебная дача находится по адресу Морская улица, 14. Это здание начала 20 века еще называют Домом Бормана по фамилии первого владельца Георгия Григорьевича Бормана, предпринимателя-кондитера. Руководителям Ленинграда и Петербурга дачу отдали во временное пользование в 1947 году. Сейчас тут отдыхает губернатор СПб Александр Беглов, а в 2008 году корреспондент «Нашей версии» наблюдал, как по Комарово каталась на велике Валентина Матвиенко. Забавно, что ехала на стареньком советском велосипеде «Салют», а охранник за ней на каком-то навороченном западном аналоге. И если для руководителей города в Комарово ничего с советских времен не изменилось, служебная дача передается по наследству, то для творческой элиты еще как подул ветер перемен. Процесс начался прямо с начала 1990-х.

Всем и никому

Если при СССР Дом писателей был, можно сказать, ведомственным, то сейчас он открыт для всех. У кого есть деньги. Смотрим на расценки и условия. Сейчас санаторий может разместить 115 человек, номера недорогие на первый взгляд, даже люкс стоит всего 3300 рублей в сутки, однако питаться накладно – один только завтрак стоит 400 рублей. Еще важно понимать, что, как и во времена великих писателей, «удобства» (душ и туалет) лишь одни на этаж. Государство берет свое?

Но важнее рассказать о юридических нюансах функционирования пансионата «Комарово». И почему Росимущество наложило на него штраф почти в 5 миллионов. Уже в 1991 году от Союза писателей СССР откололся Российский союз писателей, который и получил права на пансионат в санатории в поселке Комарово. В то же время началась коммерческая деятельность – легендарные комнаты, где творили свои шедевры звезды советской и ленинградской богемы, стали сдаваться простым смертным. Естественно, постоянно менялись организационные формы учреждения, подключались и бандиты. Корреспонденту «Нашей версии» знающие люди шептали, что во времена губернаторства Владимира Яковлева, чья служебная дача была в Комарово, Дом писателей мог быть под так называемой «тамбовской» ОПГ, которую возглавлял Владимир Кумарин. Через посредников, конечно. Впрочем, мы ничего не утверждаем. 90-е минули, но скандалов вокруг пансионата хватало и в нулевые. В 2016 году ОООП «Литературное сообщество писателей России» со штаб-квартирой в Москве подало иск в суд с претензией к комитету по госимуществу правительства Санкт-Петербурга. Суть спора – приватизация участка, где находится Дом писателей (площадь – 1,63 га, а сотка земли в Комарово сейчас стоит около миллиона).

Выходящая на гранты Смольного газета «Санкт-Петербургский дневник» тогда писала: «В сентябре 1991 г. на чрезвычайном съезде писателей РСФСР в Москве был создан новый российский Литфонд. В январе 1992-го – международный, МООП «Литературный фонд». Объявив себя правопреемниками Литфондов СССР и РСФСР, или, как в случае с международным Литфондом, «наследниками традиций», новые организации с легкостью получали в свое распоряжение, а позже приватизировали многочисленные дачи, дома творчества и прочие стремительно дорожающие квадратные метры на самых дорогих участках земли. Между тем, как следует из экспертного заключения директора Института мониторинга эффективности правоприменения Общественной палаты РФ доктора юридических наук Елены Лукьяновой, легитимность передачи новым литфондам имущества советских организаций находится под большим вопросом. Причина – прекращение деятельности Литфондов СССР и РСФСР в форме ликвидации, которое по закону исключает правопреемство».

«В настоящий момент право собственности Российской Федерации на недвижимое имущество ликвидированных общественных организаций – Союза писателей СССР и Литературного фонда СССР – нарушено внесением третьими лицами недостоверных записей в ЕГРП. Однако это не привело к прекращению права государства на владение этим имуществом», – поясняет Лукьянова. И добавляет: органы власти вправе оспорить передачу этого имущества в суде. Чем, похоже, органы и воспользовались. В частности, сейчас в столичном арбитражном суде идет процесс по иску Росимущества к «правопреемнику» Литфонда СССР «об истребовании имущества из чужого незаконного владения». В конце 2011 г. Счетная палата РФ проверила, как использует имущество Литфонд России. Аудиторы обнаружили, что руководство организации допустило массу нарушений – как положения устава, так и закона «Об общественных объединениях». Отдельно ведомство проверяло Дом творчества писателей в Комарово, объекты недвижимости в котором были оформлены в собственность ОООП «Литфонд России» лишь в январе 2010 г. «Из представленных документов установлено, что в ОООП «Литфонд России» в различные периоды времени учреждались различные организации для обслуживания дома творчества, причем некоторые из них существовали одновременно. Достоверно определить, какая из указанных выше организаций и в какой период несла расходы по содержанию имущественного комплекса и оказанию на его базе услуг, не представляется возможным», – отметили аудиторы Счетной палаты РФ. Через некоторое время международный и российский литфонды сменили свои названия. Первый стал именоваться ООП «Общероссийское сообщество писателей», второй – ОООП «Литературное сообщество писателей России».

Все эти проверки напрямую касались Дома писателей в Комарово. Сотрудники Счетной палаты РФ, при их то опыте и возможностях, совершенно запутались в многочисленных собственниках и постоянно сменяющихся гендиректорах – «кто на ком стоял?», как говорится. И в это же время в СМИ известные артисты Петербурга, например, Эдита Пьеха, стали жаловаться через СМИ, что отдых в Доме писателей стал только для своих людей, никак не связанных с искусством.

ЧУК

В итоге пятнадцать лет назад возникла новая организация на старой базе — частное учреждение культуры (ЧУК) «Дом творчества писателей «Комарово»», в который входят: земля (16,3 тыс. м2), клуб–столовая (1,46 тыс. м2), спальный корпус (1,4 тыс. м2) и дом персонала (300 м2). База отдыха работает в качестве гостиничного объекта для всех желающих, а о расценках там мы упоминали выше.

Далее процитируем «Деловой Петербург»: «В 2008 году общественная организация «Литературное сообщество писателей России» (учредитель ЧУК) зарегистрировала за собой право собственности на здания. До этого момента организация фактически пользовалась всем имущественным комплексом. Однако в 2020 году Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти по иску Межтерриториального управления Росимущества по Петербургу и Ленобласти (МТУ) изъял клуб-столовую, спальный корпус и дом персонала из владения Литературного сообщества писателей России и ЧУК, которое эксплуатировало имущественный комплекс. По версии чиновников, общественная организация не являлась правопреемником обоих литфондов, следовательно, недвижимость при их ликвидации должна была вернуться в казну, но этого автоматически не произошло. Отметим, что права государства на землю и здания писательской базы отдыха Росреестр зарегистрировал только в 2020-2021 годах. Впрочем, и после этого ЧУК продолжало эксплуатировать данный актив. В этом году МТУ инициировало новый спор, взыскивая с ЧУК 4,7 млн рублей за неправомерное использование базы отдыха за октябрь 2022-го — январь 2023 года. В июне арбитражный суд удовлетворил это требование».

Что из всего этого следует? Понятно, что земля пансионата – так называемая «золотая миля». Претендентов хватает, но и государство, в данном случае город, хочет взять свое, и, как считают юристы и аудиторы, имеет на это законное право. Если гостиничное имущество используется в коммерческих целях, то участок – нет. Понятно, что если его приватизировать, он будет моментально застроен. Ясно, что в этой истории пока многоточие…

Кстати

В Комарово была и дача Анны Ахматовой, которую она называла «будкой». Сохранилась до сих пор, действительно, небольшая и скромная. Там же, в некрополе этого поселка, великая поэтесса и захоронена в 1966 году. На этом месте настоял ее сын Лев Гумилев, автор теории этногенеза. Через дорогу от дачи Ахматовой был также небольшой домик композитора Дмитрия Шостаковича.

Евгений Колесников

Оригинал материала: “Наша Версия”