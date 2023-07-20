Дружинина о бегстве Пугачевой – Сама себя наказала

Народная артистка СССР Алла Пугачева и ее супруг, некогда популярный в России комик Максим Галкин* сбежали из России сразу после начала спецоперации на Украину. Но не просто сбежали, а решили вдоволь оторваться на народе, которых их когда-то вознес на творческим олимп.

Максим Галкин* сменил профессию мгновенно. Он перевоплотился из юмориста в политолога и вместо шуток начал выпаривать благодарной западной публике политические лозунги. Фактически он сегодня зарабатывает деньги за счет критики и хамства в адрес России.

Примадонна не сильно отстает от своего суженного. Исполнительница хита “Миллион алых роз” тоже отличилась скандальным заявлением против россиян. Да и демарш закатила против Минюста РФ, когда шоумена внесли в список иноагентов.

Кроме того, Алла Пугачева и Максим Галкин* частично избавились от недвижимости в России. Беглые артисты продали обросший легендами и пылью замок в деревне Грязь. А их русофобские настроения подхватили некоторые коллеги по цеху.

Знаменитый отечественный режиссер, сценарист и актриса Светлана Дружинина негативно относится подобным звездам. Сама народная артистка России придерживается патриотических взглядов. Однако Примадонну она жалеет.

“Она сама себя наказала”, – подчеркнула Светлана Дружинина в интервью Вячеславу Манучарову. По ее словам, Алла Пугачева отказала сама себе в заслуженно славе, которую имела на родине.

*Внесен в реестр иноагентов по решению Минюста РФ