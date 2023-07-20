Кроссовер Kia Sportage получил юбилейную версию, посвященную 30-летию модели

Южнокорейский бренд Kia официально представил юбилейную версию паркетника Sportage, который посвящен 30-летию с момента выпуска данной модели.

В названии автомобиля дополнилась приставка 30th Anniversary Edition. Отличить юбилейную спецверсию кроссовера можно по колесным дискам, ярким вставках на кузове и кожаным креслам. Также покупатели смогут приобрести паркетник в темно-зеленом и черном цвете кузова. Что касается технических особенностей, то в компании пока не комментируют данные изменения.

На российском рынке выход в продажу паркетника в стандартном исполнении состоялся в минувшем году. Приобрести кроссовер можно по цене от 2,85 млн рублей в базовой комплектации, однако версия 30th Anniversary Edition пока не продается на российском рынке.