 

Кроссовер Kia Sportage получил юбилейную версию, посвященную 30-летию модели

20.07.2023, 21:05, Разное
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Южнокорейский бренд Kia официально представил юбилейную версию паркетника Sportage, который посвящен 30-летию с момента выпуска данной модели.

В названии автомобиля дополнилась приставка 30th Anniversary Edition. Отличить юбилейную спецверсию кроссовера можно по колесным дискам, ярким вставках на кузове и кожаным креслам. Также покупатели смогут приобрести паркетник в темно-зеленом и черном цвете кузова. Что касается технических особенностей, то в компании пока не комментируют данные изменения.

На российском рынке выход в продажу паркетника в стандартном исполнении состоялся в минувшем году. Приобрести кроссовер можно по цене от 2,85 млн рублей в базовой комплектации, однако версия 30th Anniversary Edition пока не продается на российском рынке.


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