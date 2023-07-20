Терапевт Чернышова: Симптомы болезней сердца схожи с переутомлением

Терапевт Надежда Чернышова поделилась интересными наблюдениями о симптоматике болезни сердца, которая может создавать картину выгорания и переутомления. В эксклюзивном интервью она проинформировала о том, что развивающаяся сердечная патология может проявляться необычными ощущениями, часто ошибочно относимыми к переработкам и рутинному стрессу.

«Проблемы с сердцем проявляются нетипичными симптомами, такими как одышка, возникающая при минимальной нагрузке, слабость и быстрая утомляемость, отеки лодыжек ног к вечеру», — поделилась терапевт с «Вечерней Москвой».

Надежда Чернышова призывает обращать внимание на дискомфортные ощущения в груди и никогда их не игнорировать. Она подчеркнула, что «давящая боль в некоторых случаях сигнализирует об ишемической болезни сердца». Это ощущение, по словам эксперта, может возникать у людей, стоящих на пороге инфаркта. Кроме того, повышенная слабость и быстро возникающая усталость могут свидетельствовать о наличии сердечной недостаточности, уточнила терапевт.

Интересно, что некоторые формы болезни сердца могут вообще не проявлять себя, и инфаркт может случиться у совершенно здорового на первый взгляд человека. Это подчеркивает важность регулярных обследований и внимательного слежения за своим здоровьем.