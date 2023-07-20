 

Невролог Владимир Белаш заявил о важностм своевременного обследования при головной боли

20.07.2023, 20:50, Разное
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Серьезная головная боль — повод обратить внимание на свое здоровье, отмечает известный невролог Владимир Белаш. Врач предупреждает, что в случае подозрений о серьезной патологии, необходимо срочно пройти обследование. Во многих ситуациях причиной возникновения головных болей является неправильное положение тела или чрезмерные нагрузки.

Кроме того, невролог отмечает, что метеофакторы также могут стать инициаторами боли. В таких случаях рекомендуется заниматься йогой, применять лечебную физкультуру и закаливание для смягчения негативного воздействия.

Важным фактором, влияющим на склонность к головной боли, является наследственность. Если головные боли, в частности мигрень, часто возникают в семье, то медикаментозная терапия может стать единственным эффективным способом облегчения состояния, в то время как другие методы будут лишь вспомогательными.

Врач подчеркивает, что головная боль может быть предупреждающим сигналом о серьезных заболеваниях, таких как опухоль мозга или инсульт. Поэтому частые болевые синдромы требуют особого внимания и необходимости пройти обследование для точного определения причин.

Образ жизни и повседневные привычки также могут сказаться на появлении головных болей. Недостаточное количество сна, употребление избытка кофеина и высокоуглеводных продуктов, а также недостаток физической активности могут способствовать возникновению неприятных ощущений.


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