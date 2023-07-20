Мнение: Что Украина хотела бы сделать с Крымом, влиятельный чех о СВО и рекорд Турецкого потока

1. К вопросу о том что Украина собирается сделать с крымчанами в том невероятном случае, если Крым попадёт под ярмо украинского режима (ссылка):



Официальный Киев хочет после захвата Крыма принудительно выдворить от 500 до 800 тысяч россиян, которые въехали на полуостров после его присоединения к России. Об этом в беседе с Newsweek рассказала представитель президента Украины Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева.

Помимо этого, украинские власти планируют пополнить «черный список» именами около десяти тысяч соотечественников, которые сотрудничали с Россией. <…>

Ранее Тамила Ташева заявила, что после присоединения Крыма к Украине полуостров хотят засадить медицинской марихуаной. По ее словам, выращивание в регионе каннабиса является частью стратегии по экономическому восстановлению Крыма.

Население Республики Крым и Севастополя сейчас составляет 2,5 миллиона человек. Получается, что Украина хотела бы выселить от одной пятой до трети жителей полуострова. Причём речь идёт не о приехавших недавно – большинство жили в Крыму ещё до 2014 года. Речь, таким образом, идёт о планах полноценной этнической чистки.

Даже странно, почему же жители Крыма дружно проголосовали за воссоединение с Россией…

2. Очередной западный политик включил после выхода в отставку режим откровенности (ссылка):



Экс-президент Чехии Вацлав Клаус, находившийся на посту главы государства в 2003-2013 годах, заявил о провоцировании России на проведение специальной военной операции (СВО) на Украине. Его слова передает портал Forum24.cz.

Клаус заявил, что разделяет мнение американского профессора Джона Миршаймера о том, что Москва была вынуждена проводить СВО на Украине.

«Я читал статью одного из главных американских неореалистических комментаторов, профессора Джона Миршаймера из Чикагского университета, который над этим глубоко размышлял и не видит возможностей для перемен. Он говорит, что с начала конфликта пропагандировал мирные переговоры, но сейчас пессимистично настроен по поводу их проведения», — сказал Клаус.

Бывший лидер Чехии согласился с Миршаймером в том, что происходившие до начала спецоперации события на Украине были огромной угрозой для безопасности России. «Этот взгляд в западных странах разделяет меньшинство, но меньшинство очень рациональных людей. Я разделяю это мнение», — отметил экс-президент Чехии.

Действующие европейские политики не дураки, они прекрасно понимают, кто создал нынешнюю ситуацию на Украине и кто препятствует мирному разрешению конфликта. Более того: они понимают, что США при помощи прокси-войны на Украине уничтожают экономику Евросоюза.

Однако сказать это прямо, подняв бунт против Америки, европейские политики не могут, так как власть в Евросоюзе принадлежит американцам. Если какой-нибудь романтик всё же попробует, его объявят сумасшедшим, подложат горничную а-ля Стросс-Кан и выставят с позором в отставку, вот и всё. Да и неоткуда там взяться романтиком. На пути к власти европейским политикам приходится много раз предавать свой народ. Патриот встать во главе условной Германии не может физически: его сломают или затормозят ещё на подступах к власти.

3. «Северные потоки» американцы взорвали, «Южный поток» не дали построить. Однако поставки по «Турецкому потоку» ставят рекорды. Каким бы многовекторным ни был господин Эрдоган, иметь с ним дело проще, чем с европейцами (ссылка):

14 июля поставки по европейской нитке «Турецкого потока» установили исторический рекорд. По данным платформы операторов ГТС стран ЕС ENTSOG, в тот день поток газа на пункте приема Странджа 2/Малкочлар вырос до 49,6 млн м3. До этого похожий объем пришелся на 2 марта 2022 года.

В июле Европа отбирает максимальные с начала года объемы российского трубопроводного топлива, поставки по ТП демонстрируют одни из самых высоких показателей за все время его работы с января 2020 года. Среднесуточный поток составляет 42,7 млн м3 — 99% проектной мощности.

Если с начала года среднесуточные поставки через Украину и по европейской нитке «Турецкого потока» составляли около 70 млн м3, то в середине лета они выросли выше 85 млн м3.