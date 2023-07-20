Рупор кремлевской пропаганды: Погиб “Миша на Донбассе”

Сегодня ночью погиб доброволец и автор телеграм-канала "Миша на Донбассе" https://t.me/MishaDonbass.

Был подписан на него. Публиковал отличые материалы.

"Мишка погиб сегодня в 3 утра под Красногоровкой, в результате контратаки 79 ОДШБР. Лучший в своем роде, можете не беспокоиться, у него осталось несколько классных детишек, так что так просто от него не избавиться"

(с) https://t.me/bolshiepushki/4618

В районе Красногоровки сейчас идут ожесточенные бои (в них и погиб Миша) – наши войска прорвавшись на территории комплекса вентствола шахты "Трудовской" ведут штурмовые действия позиций ВСУ у окраин Красногоровки.

Мир праху.

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