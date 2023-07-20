Скандалы: Пансионат раздора

В Ольгинке изымают участки, которые находились в собственности десятки лет

Генпрокуратура продолжает направлять в суды иски об изъятии объектов туриндустрии и домов, возведённых на территориях юга России, где располагались бывшие пансионаты и санатории. Ведомство считает, что эта земля перешла в частные руки незаконно. Однако за прошедшие с тех пор годы у объектов, возведённых в посёлке Ольгинка, не по одному разу сменились собственники, и нынешние владельцы купили их в соответствии с законом и по рыночной стоимости. Теперь они рискуют лишиться своего имущества.

Правовая позиция Генпрокуратуры вызывает сомнения у юристов и экспертов. Они также не видят в иске государственного интереса. Перед нынешними собственниками, в свою очередь, встала реальная перспектива лишиться имущества, которым они владеют много лет успели вложить в него значительные средства. В СМИ не раз появлялись публикации об исках ГП по этим землям, речь идёт о территориях бывших санаториев в Краснодарском крае и Ставрополье. В некоторых случаях собственники смогли доказать необоснованность притязаний на эти земли, в других – нет. К примеру, всего за два заседания суд вынес решение о сносе 157 строений в Шепси.

Из стихийной свалки – в частную собственность

Судья Туапсинского районного суда Краснодарского края Олег Вороненков в ближайшие дни должен рассмотреть иск заместителя Генпрокурора России Игоря Ткачёва к 11 собственникам. Как сообщает «Российская газета», иск касается земель бывшего пансионата «Ольгинка», где в 1990-х, после распада СССР, появилась стихийная свалка. Затем администрация Туапсинского района передала эти территории ЗАО «Пансионат Ольгинка», что было сделано на законных основаниях. После этого территория была разделена на отдельные участки, которые стали частной собственностью. Там появились новые гостиницы, заведения общепита и другие объекты. Налоги от деятельности этих объектов исправно поступали в бюджет, и ни у кого не возникало вопросов о праве собственности на них.

Ольгинка не входит в число курортов краевого значения, а в постановлении, указанном в иске ГП, границы курортных зон не установлены, и Ольгинское поселение не упоминается вообще. В иске также утверждается, что это краевые, а не муниципальные земли, но, согласно содержанию официальных ответов департамента имущественных отношений, земли краевыми не являются. Об этом сообщает «Рамблер» со ссылкой на представителя ООО «Тримп» Дмитрия Карачевцева.

Управляющий партнер Адвокатского бюро «Юг» адвокат Юрий Пустовит считает, что ГП направила «крайне креативный» иск, наполненный общими фразами о законности, конституционных правах и т.д., что, вероятно, должно создать впечатление о законности предъявляемых требований. Ведомство просит суд признать недействительными сделки купли-продажи, по которым данные объекты были приобретены их нынешними собственниками.

В соответствии с содержание статьи 196 ГК РФ, общий срок исковой давности составляет три года с момента, который определяется статьёй 200 ГК РФ. Срок также не может превышать десять лет со дня нарушения права. В случае, если суд признает сделку недействительной, за этим последует реституция, то есть возврат объекта тому лицу, от которого он был получен. При этом истец требует признать права собственности региона на эти участки, однако закон не содержит такого последствия. Дело в том, что вызвавшие споры участки никогда не принадлежали Краснодарскому краю в нынешних границах.

Пустовит отмечает указанные в иске взаимоисключающие обстоятельства о неприменение срока исковой давности и в то же время, что срок не был пропущен. По мнению эксперта, это не выдерживает никакой правовой критики. Он пояснил, что право на благоприятную окружающую среду не является нематериальным благом и исками о признании сделок недействительными оно не защищается. У департамента нет владения, потому что он не ведёт никакой деятельности на этих участках. Кроме того, первые сделки по этим участкам были проведены ещё в 2008 году, тогда как срок исковой давности, как указывалось выше, составляет три года.

За последние годы новые собственники успели вложить немалые средства в свои участки и поспособствовали их развитию, в том числе, как курортных зон. К примеру, один из ответчиков по иску, Владимир Киселёв, построил коттеджный поселок Русское море и яхтенную марину. Ранее в Ольгинке отсутствовал благоустроенный пляж, бизнесмен решил и эту проблему, отсыпав и увеличив зону пляжа. Сейчас там обустроено общественное пространство, которым пользуются все отдыхающие, действует морской музей. На территории работают кафе, рестораны и детские площадки.

Под ударом может оказаться каждый

Предпринимаемые государственными ведомствами попытки отъёма собственности у граждан могут иметь негативные последствия, вплоть до раскола в обществе, тогда как именно сейчас от граждан требуется консолидация на фоне внешних вызовов. Такие действия, напротив, вызывают протест и недовольство россиян. Происходящее прикрывается некими «государственными целями», которые в данном контексте выглядят довольно сомнительно, потому что от нарушения стабильности гражданского оборота оно только потеряет. Может быть, истинной целью исков является передача собственности третьим лицам?

В случае, если суд удовлетворит требования ГП, не разбираясь в ситуации, а такая вероятность, с учётом того, кем является истец, довольно высока, то в будущем практически любой житель побережья может оказаться в аналогичной ситуации, ведь в советский период вся земля была в собственности государства.

Сами собственники участков, вызвавших живой интерес Генпрокуратуры, верят в то, что суд услышит их доводы, и его решение будет законным с правовой точки зрения. Едва ли государству будет выгодно, если десятки семей россиян лишатся своего имущества и бизнеса, в которые они на протяжении многих лет вкладывали свои средства и силы.



Александра Иванова

Оригинал материала: “Наша Версия”