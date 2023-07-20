 

Ошибка в нанесении макияжа, которая визуально ухудшает кожу женщины 50-60 лет

20.07.2023, 20:11, Разное
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Не секрет, что с возрастом тот макияж, который хорошо смотрелся в 20 лет, в 50 или 60 лет выглядит совсем не айс. Это нормально, поскольку с годами нужно рассматривать другие варианты мейк-апов и знать, как правильно пользоваться косметикой. Разбираем одну досадную ошибку, которую совершают многие зрелые женщины.

Выбор основы

В молодости обычно в качестве базы девушки используют крем жирной текстуры. Чтобы увлажнить кожу и выровнять ее, зрелые женщины поступают таким же образом, не осознавая, что после 50 лет этого категорически нельзя делать. Во-первых, лицо становится как бы лоснящимся от жира, потому даже эстетически это не слишком красиво. Во-вторых, на такой жирной основе косметика быстро скатывается и макияж становится малопривлекательным.

К счастью, есть эффективный выход из такой ситуации. Чтобы получить идеальный мейк-ап, используйте крем легкой текстуры. Отдавайте предпочтение средству со светоотражающими частицами.

Закрепляйте макияж с помощью пудры на минеральной основе. С помощью такого средства на лице точно не будет жирного блеска, ведь оно превосходно впитывает кожное сало. Плюс ко всему такое косметическое средство не забывает поры, а это означает, что ваша кожа всегда будет дышать.


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