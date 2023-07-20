 

Мнение: Мы сделаем белорусскую армию второй армией мира! (с)

20.07.2023, 20:00, Разное
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“— Вы сделали для России очень много. Сейчас, что происходит на фронте — это позор в котором нам не нужно участвовать. Надо дождаться момента, когда мы сможем проявить себя по полной программе. Поэтому принято решение ,что мы будем находиться здесь в Беларуси какое-то время.
— За это время мы сделаем белорусскую армию второй армией мира. А если нужно, то вступимся за них, если это потребуется.
— Я всех хочу обратить внимание на то, что белорусы встретили нас не только как героев, но как братьев. Говорят, местные девушки шушукаются в магазинах, что “вагнера” приехали.
— Собираемся с силами, и в новый путь в Африку. И возможно вернемся на СВО в тот момент, когда будем уверены, что нас не заставят посрамить самих себя, и наш опыт”.

Вот так Пригожин вчера выступил в “полевых лагерях” Белоруссии перед личным составом несуществующей (В.В.Путин) ЧВК Вагнер.

Шизануться, конечно. Пригожин после всего малость оклемался, отряхнулся – и продолжил зажигать! И обещания клевые, Луке должны понравиться. Хотя и звучат, если разобраться, довольно зловеще: “сделаем второй армией мира” – это как российская, что ли?

Впрочем, нехай.

Источник: Размышления вольного социолога


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