 

“Не сдаваться!”: жажда эмоций заставила Утяшеву рискнуть жизнью

20.07.2023, 19:53, Новости дня
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Заслуженный мастер спорта России по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева после завершения профессиональной карьеры не отреклась от большого спорта, а просто перешла на комментаторскую работу. Параллельно чемпионка Европы снимается в телепередачах и ведет собственное ютуб-шоу.

Однако наибольшее внимание прославленная спортсменка уделяет, конечно же, семье. Ляйсан Утяшева и известный юморист Павел Воля поженились в 2012 году. Сегодня пара воспитывает двоих наследников: сына Роберта и дочь Софию. Супруги нередко появляются вместе на светских мероприятиях.

Однако жажда эмоций заставила гимнастку рискнуть жизнью и отправиться за тысячи километров от московского семейного гнездышка. Шоумен последовал за любимой супругой. Ляйсан Утяшева и Павел Воля вместе рванули на Камчатку.

Многократная победительница российских и международных соревнований даже поделилась в своем телеграм-канале уникальными снимками с острова вулканов. Более того, она подчеркнула, что решила покорить одного из спящих горных гигантов.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля поднялись на вулкан Горелый. Спортсменка отметила, что получила невероятные эмоции и даже поделилась с поклонниками некоторыми советами по альпинизму.

“Ехать обязательно! Подниматься тоже. И по пути не сдаваться!” – заявила Ляйсан Утяшева.

Забавно, но рискнуть жизнью и получить незабываемые эмоции можно, даже не покидая собственного дома. Так, во Франции метеорит упал на девушку, которая завтракала в своем жилье. Об этом сообщает портал VSE42.RU.


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