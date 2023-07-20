 

“Не смогла удержаться”: Собчак выставила интимную игрушку за 1,3 млн рублей

20.07.2023, 19:53, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Знаменитость не стесняется обсуждать вещи, от которых у людей старшего поколения волосы встают дыбом. Смелая блондинка души не чает в желтой прессе, черном пиаре, и только рада вязнуть в гуще щекотливых тем. Даже в перерывах между скандалами Ксения Собчак перегибает палку.

Журналистка выставила в телеграм-канале прибор для стимуляции эрогенных зон и прокомментировала это решение. “Обычно делюсь с вами дорогими находками по теме моды, но тут не смогла удержаться. Встречайте вибратор за 15 тысяч долларов (1 300 000 рублей)”, — написала Ксения Собчак.

По словам телеведущей, этот предмет из разряда “для взрослых” стал популярным, поскольку его показали в продолжении сериала “Секс в большом городе”. По загадочной для фанатов причине Ксения Собчак ознакомилась с характеристиками девайса. “Он с напылением из золота”, — отметила телезвезда.

Поклонники в комментариях не пришли к единому мнению. Некоторым интимная игрушка показалась интересной. Возможно, именно элитное покрытие прибора вызвало у них любопытство. Как пишет сайт “Вести Подмосковья”, многие москвичи инвестируют в ювелирные украшения.

Напомним, ранее Ксения Собчак нашла фаллоимитатор в тумбочке Анастасии Волочковой. “Я в своей спальне и ванной могу хранить все что хочу”, — отреагировала тогда балерина.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Видео с псом-художником умилило народ

22.07 / Душ со стриптизом: Муцениеце показала новые хоромы

22.07 / Врач раскрыл секрет безопасного загара

22.07 / Сложная ловушка для США — CNN об укреплении экономического и военного сотрудничества России и Кубы

21.07 / Миграцию зайцев-беляков сняли на видео

21.07 / “Навсегда в наших сердцах”: шоу-бизнес потрясла смерть знаменитого певца

21.07 / Британский парламентарий извинился за восхваление «Талибана»

21.07 / Разоблачители из Налоговой службы подтвердили — Байденам в США закон не писан

21.07 / “Я парень огонь”: Ягудин потер скалкой неприкрытую часть тела с волосами

21.07 / Немецкие эксперты – без российского газа цены на электричество в Германии продолжат расти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика