 

Кроссовер SsangYong Tivoli привезли в Россию по цене от 2,6 млн рублей

20.07.2023, 19:45, Разное
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В РФ появились в продаже обновленные кроссоверы SsangYong Tivoli.

Вместе с тем прямые поставки техники пока приостановлены, однако частными дилерами осуществлена закупка ограниченной партии машин, которые оцениваются от 2,6 миллионов рублей в базовом исполнении. В топовой конфигурации кроссовер SsangYong Tivoli можно приобрести за 2,8 миллиона рублей. В новом паркетнике предусмотрен 1,5-литровый бензиновый мотор с турбиной на 163 л.с. мощности. Однако покупатели смогут выбрать и дизельный агрегат на 1,6 литра с отдачей 136 л.с.

Во всех модификациях SsangYong Tivoli установили передний привод и автоматическую трансмиссию. Более того, в кроссовере установлена цифровая панель приборов, семь подушек безопасности, мультимедийный центр и климатическая система.


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