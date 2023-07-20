 

Умер основатель Mitnick Security Consulting и бывший хакер Кевин Митник

20.07.2023, 19:30, Разное
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Культовый исследователь информационной безопасности и основатель компаний Mitnick Security Consulting и KnowBe4 Кевин Митник скончался в возрасте 59 лет. По информации издания The New York Times (NYT), эксперт ушел из жизни в Лас-Вегасе после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы. Диагноз был поставлен ему в 2022 году, и с тех пор он проходил лечение в Медицинском центре Университета Питтсбурга. Кевин Митник будет похоронен на кладбище царя Давида также в Лас-Вегасе.

Кевин Митник оставил яркий след в мире киберпреступности в 90-х годах. Его заслуги включают взломы телекоммуникационных компаний и университетов, кражу данных кредитных карт, а также мошенничество. Он стал известен своими атаками на компьютерные программы таких гигантов, как Santa Cruz Operation, Motorola и Nokia. Его деятельность привела к тому, что он стал первым хакером, попавшим в список самых разыскиваемых преступников ФБР, что сделало его именитым персонажем.

В 1995 году американские спецслужбы арестовали Кевина Митника, и ему был назначен срок лишения свободы в пять лет. После освобождения он сменил свою деятельность и стал специалистом в области информационной безопасности. Он основал компании Mitnick Security Consulting и KnowBe4, а также занимал высокую должность в Zimperium.

Информационный эксперт Игорь Бедеров ранее предостерегал россиян от подозрительных ссылок в интернете, которые могут красть данные о местоположении пользователей.


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