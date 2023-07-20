Метеозависимость и сердечно-сосудистые риски: советы невролога для хронически больных

Некоторые люди подвержены метеозависимости, которая может привести к сердечно-сосудистой катастрофе, предупредила невролог Екатерина Демьяновская. Она объяснила, что метеозависимость не является болезнью, а скорее предрасположенностью вегетативной нервной системы реагировать чрезмерно на изменение погоды. При резких погодных изменениях, таких как дождь, снег, жара и холод, некоторые люди ощущают ухудшение самочувствия.

Невролог подчеркнула, что сама метеозависимость не является причиной угрозы для жизни. Однако для людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы острые изменения погоды могут повлиять на развитие сердечной катастрофы. В этом случае климатические условия способны вызвать ухудшение основного заболевания, что приводит к серьезным последствиям.

Екатерина Демьяновская поделилась мнением, что метеозависимость часто формируется у людей с хроническими болезнями сердца и сосудов, а также неврологическими нарушениями. В связи с этим она рекомендовала пациентам, страдающим такими заболеваниями, обращаться за консультацией к врачу, если при погодных изменениях они ощущают негативные симптомы.