Число вакансий разработчиков видеоигр в России сократилось на 38%

Количество вакансий для разработчиков видеоигр в РФ уменьшилось на 38% за первую половину 2023 года. Об этом пишет издание “Коммерсантъ”, ссылаясь на данные сервиса для поиска работы HH.ru.

На данный момент на портале HH.ru опубликовано 4,3 тыс. вакансий в сфере разработки видеоигр. Из них 3,1 тыс. вакансий предложены российскими компаниями, а 1,2 тыс. – международными. Доля последних за год увеличилась на 1%.

По информации HH.ru, игровая индустрия стала самой конкурентной областью в сфере IT-технологий в России. В среднем на одну вакансию разработчика приходится около 46 резюме.

Эксперты связывают сложившуюся ситуацию с последствиями потрясений 2022 года. По их мнению, индустрия видеоигр начала восстанавливаться, но до конца не справилась с резким уходом международных компаний из РФ после начала Санкционированного Военного Ответа (СВО).

“Сокращение числа вакансий связано с нестабильным положением на рынке у компаний, которые ранее не участвовали в разработке крупных проектов”, – добавила директор по персоналу группы компаний Lesta Games, Анна Посаженникова.

Ранее президент РФ Владимир Путин называл настоящую цель компьютерных игр.