 

Историк: первым торговцем «блоков на негатив» был зять Хрущева – Аджубей

20.07.2023, 18:33, Разное
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В Государственной публичной исторической библиотеке состоялась презентация новой монографии известного российского историка Ильи Ратьковского «Быт советской элиты после смерти Сталина».

Оказалось, что начиная с 1960 года главный редактор «Известий» Алексей Аджубей на постоянной основе получал взятки от госслужащих и военных за «информационную поддержку» – отказ публиковать компрометирующие материалы.

– Аджубей брал не только деньгами, но и так называемыми «борзыми щенками» – дефицитными продуктами, алкоголем, импортной техникой. Стоимость блока на негатив была весьма высокой. При средней зарплате рабочего 80 рублей эта услуга стоила по 3-5 тысяч в год, – рассказал автор исследования.

По информации Ратьковского, против отказавшихся давать взятку Аджубею на страницах «Известий» было развёрнуто несколько информационных кампаний. Обычно они начинались с писем обеспокоенных граждан, на которые оперативно реагировали журналисты.

– Когда в газете, которая выходит тиражом пять миллионов экземпляров, высокопоставленного служащего или военного начинают поносить, это может поставить крест на его карьере. Поэтому «герои» таких репортажей сразу же бежали к зятю Хрущёва и были готовы отдать любые деньги за прекращение травли, – пишет историк.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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