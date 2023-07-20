 

Рядом со станцией “Нижегородская” БКЛ начался второй этап благоустройства

20.07.2023, 18:32, Новости дня
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Комплекс городского хозяйства Москвы начал новый этап благоустройства рядом со станцией Большой кольцевой линии “Нижегородская”. В ходе первого этапа созданы удобные пешеходные маршруты от станции до ближайших жилых кварталов, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в ходе второго этапа благоустроят Орехово-Зуевский проезд, Басовскую улицу, Перовское шоссе и Проектируемый проезд №830. Прилегающую территорию сделают комфортной для местных жителей и тех, кто приезжает в этот район на работу или учебу, отметил Бирюков.

Специалисты обновят почти 28 тысяч квадратных метров тротуаров, заменят 37 тысяч квадратных метров асфальта проезжей части, оборудуют дополнительную ливневую канализацию и уберут воздушные линии под землю.

Заммэра уточнил, что в ходе благоустройства установят 200 фонарей с энергосберегающими светильниками. Рядом со станцией появятся велосипедные дорожки, лавочки и навигационные стелы.

Планируется установить семь остановочных павильонов с бесплатным Wi-Fi и зарядкой для гаджетов. На финальном этапе высадят 46 деревьев и разобьют более 40 тысяч квадратных метров газонов.

Также до конца года завершится благоустройство рядом со станцией “Аминьевская” Большой кольцевой линии. Работы идут на участке Матвеевской улицы и территории под эстакадой проспекта Генерала Дорохова.

Специалисты расширяют тротуары и меняют покрытие. Площадь пешеходной зоны составит 39 тысяч квадратных метров. Там установят детские и спортивные площадки.

Новые пешеходные дорожки свяжут “Аминьевскую” и станцию будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) Матвеевская. Осенью высадят более 80 деревьев, 1,7 тысячи кустарников и уложат 58 тысяч квадратных метров газона.

Продолжаются работы у станции Минская будущего четвертого диаметра. Специалисты комплекса городского хозяйства расширили тротуары и обновили покрытие. Под эстакадой проспекта Генерала Дорохова появятся парковочные места.

В районе станции создадут места для прогулок с экотропами из террасной доски, установят лавочки. Осенью на территории проведут дополнительное озеленение: высадят деревья и кустарники, уложат 12 тысяч квадратных метров газона.


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