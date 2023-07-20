Новый седан Baojun EQ200 представят в Китае в конце июля

На китайском рынке готовится выход в продажу нового седана Baojun EQ200.

Предполагается, что прием предварительных заказов на автомобиль состоится сразу после официальной презентации. Что касается выхода на рынок, то эксперты прогнозируют поступление Baojun EQ200 к дилерам к началу 2024 года. Известно, что седан оснащается электрическим иловым агрегатом, однако его уровень мощности пока засекречен. Более того, модель имеет светодиодную полоску, которая придает более уникальный вид транспортному средству.

Среди новшеств указали заниженный капот, расширенные колесные арки и камеры вместо боковых зеркал. В компании намерены ежегодно продавать до 100 тысяч экземпляров модели Baojun EQ200, однако по поводу географии продаж пока никаких данных не приводится.