«Национальный позор» — Румыния потрясена бесчеловечным обращением в домах престарелых

В Румынии разгорелся скандал из-за ужасных условий проживания в домах престарелых, пишет Das Erste. После двух лет жалоб власти наконец закрыли десятки таких домов — в них отсутствовали лекарства, питание было недостаточным, «а люди подвергались унижениям и бесчеловечному обращению». Граждане обвиняют государство в бездействии, а румынские СМИ подозревают, что к сложившейся ситуации могут быть причастны высокопоставленные политики.



AP

Люди, живущие по соседству с домами престарелых в городе Волунтари под Бухарестом, столицей Румынии, рассказывают «непостижимые вещи». Очевидец сообщил, что иногда, проходя мимо одного из таких домов, он видит его жителей у ограждения: «Они просили еды, были раздеты и испачканы фекалиями», — передаёт Das Erste.

Другая жительница Волунтари поделилась схожими впечатлениями: «Бедные старики подходят к воротам и умоляют: «Я хочу немного денег, дай мне два лея, может, у тебя есть рогалик?»

В течение почти двух лет жители Волунтари жаловались местным властям на ужасные условия, которые, как они подозревали, скрывались за стенами и заборами домов престарелых. Напрасно, как теперь выяснили румынские журналисты-расследователи.

Никто не помогал старикам, больным и инвалидам. Только в начале июля власти вмешались в ситуацию и расселили три дома престарелых. В них отсутствовали лекарства, питание было недостаточным, «а люди подвергались унижениям и бесчеловечному обращению», заявил представитель полиции Джорджан Драган.

Около 100 человек были доставлены в больницы в истощённом состоянии, некоторые с открытыми ранами. Сообщается, что владельцы домов престарелых получали деньги не только от родственников проживающих, но и от государства. С тех пор по всей стране было проверено более 1000 домов престарелых, десятки из них закрыты. В неотделанной постройке в пригороде Бухареста полиция обнаружила 11 человек, которых спрятали туда от проверки.

Румыния «в ужасе». Президент страны Клаус Йоханнис заявил о «национальном позоре». Помимо непосредственно ответственных лиц, Йоханнис назвал и других виновных. По его словам, «немыслимо», чтобы такие дома существовали без ведома властей. Необходимо выяснить, кто знал об этом и бездействовал, и привлечь этих людей к ответственности, подчеркнул он.

Йоханнис не одинок в этом мнении. «Toti stiau» («Это знали все». — ИноТВ): тысячи румын опубликовали в социальных сетях свои возмущения под этим хэштегом. В Бухаресте в минувшие выходные люди в очередной раз вышли на улицы. Один из них — Адрьян Албу — считает, что это провал государства.

«Эти проблемы возникли из-за того, что румынское государство не в состоянии предотвратить подобные вещи в отношении своих граждан», — подчеркнул он. Некоторые люди, по его словам, действительно используют других в своих интересах — это часть «человеческой природы». Однако нормальное государство должно принять меры, чтобы такого не происходило.

В последние годы в Румынии резко возросло число частных домов престарелых. Румынское общество стареет. Власти не успевают к этому адаптироваться. Как выяснилось в последние несколько недель, десятки таких учреждений не имели лицензий.

Особенно граждан шокировали подозрения в том, что власти и политики не только «отводили взгляд», но и могли активно скрывать происходящее. Компания, владеющая домами престарелых в Волунтари, долгое время работала с Габриэлой Фирей — до своей отставки в пятницу она являлась министром по делам семьи. Муж Фири — мэр города, её сестра годами возглавляла орган, отвечающий за надзор за домами престарелых.

Фиря отрицает какую-либо причастность к скандалу. Прокуратура пока не начала расследование в отношении Фири. На прошлой неделе в отставку также вынужден был уйти министр труда Румынии, проработавший на этом посту всего несколько недель, пишет Das Erste.

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