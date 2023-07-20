Не ходите, дети, в Шушары гулять
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Для гостей африканского форума в Петербурге введут локдаун и перекроют населенный пункт.
Саммит Россия–Африка 2019 в Сочи. Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Через неделю, 27‒28 июля, в Петербурге пройдет саммит РФ — Африка, с участием Путина и делегаций 49 африканских стран.
Большая часть их будет представлена главами государств и правительств, и ради безопасности мероприятия предпринимаются беспрецедентные меры.Петербуржцев ждут новые ограничения. Чем сумели удивить власти — рассказывает Борис Вишневский.
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Источник: Новая газета
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