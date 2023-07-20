Мнение: Предотвратили диверсию?

Во вторник выложил видео о событиях во Владимирской области, которые очень похожи на диверсию.

Так и сказал: 11 июля 2023 года судья арбитражного суда Владимирской области Татьяна Стрелкова вынесла судебное определение, которое может привести к куда более разрушительным последствиям, чем даже атака украинских дронов, или даже вражеский ракетно-бомбовый удар по производственным цехам Анопинского стекольного завода.

А сегодня узнал, что вышестоящий суд отменил решение судьи Стрелковой.

Решили, что девушка погорячилась, не разобралась? Или раскусили? И судьей Стрелковой уже занимается контрразведка? Выясняют, не завербовала ли девушку разведка Украины?

На снимке: Татьяна Стрелкова до назначения судьей Арбитражного суда Владимирской области, еще начальник отдела областной прокуратуры.

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