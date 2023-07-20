Скандалы: К гадалке походи

Зачем банки и МФО продают услуги астрологов и ветеринаров

При оформлении кредитов банки и микрофинансовые организации зачастую продают клиентам нестандартные дополнительные услуги — консультации астрологов, ветеринаров, пособия по эксплуатации снегоходов. О подобных случаях «Известиям» рассказали в Службе финансового уполномоченного. В Центробанке сообщили, что число жалоб от клиентов МФО на навязывание им ненужных опций увеличилось в этом году на 35%, от клиентов банков — на 11%.

Можно ли отказаться от уже купленных, но ненужных услуг, — в материале «Известий».

Купить и еще платить

Микрофинансовые организации при заключении договора займа нередко предлагают весьма необычные дополнительные опции, рассказали «Известиям» в Службе финансового уполномоченного (финомбудсмен). Среди вариантов — юридические услуги в виде «обзора изменений законодательства по запросу клиента», а также консультации психологов, ветеринаров и астрологов. При этом стоимость таких продуктов МФО зачастую включают в тело выдаваемого займа.

Банки также иногда предлагают странные дополнительные услуги, отметили в службе. Так, встречались случаи, когда клиентам вместе с заключением кредитного договора продавали «непериодическое электронное издание Off-road, размещенное на USB-flash-накопителе». Этим «изданием» оказывалось пособие по эксплуатации квадроцикла или снегохода.

В ряде эпизодов Служба финансового уполномоченного подтвердила факты навязывания потребителю дополнительных опций. В этом случае по инициативе финомбудсмена с кредитора взыскивалась полная сумма потраченных гражданином на такие услуги денег. Вся информация о подобных предложениях доводится до регулятора для принятия им соответствующих мер, добавили в службе.

— В последнее время выросло число претензий к банкам в части возврата стоимости дополнительных нестраховых услуг, не несущих ценности для потребителя. Сейчас наблюдается всё больше случаев, когда такие опции предоставляются клиенту третьими лицами формально не «при кредите», — обратили внимание в службе. — Всё это затрудняет защиту прав потребителей, поскольку, если допуслуга куплена не при оформлении займа, то по закону финансовой организации нельзя предъявить требование о возврате ее стоимости.

По данным финомбудсмена, в I квартале 2023-го в ЦБ передана информация о девяти фактах оказания гражданам таких услуг третьими лицами. Годом ранее был зафиксирован только один подобный случай.

В Центробанке «Известиям» подтвердили, что кроме стандартных и достаточно распространенных услуг банки и МФО предлагают и необычные опции. Например, консультации ветеринара, астролога, психолога или диетолога в комплекте с программой для похудения. Также навязывается приобретение учебных пособий, услуг телемедицины и даже благотворительных сертификатов на посадку деревьев. Нестандартные предложения чаще встречаются у микрофинансовых организаций, сообщили «Известиям» в регуляторе.

С конца 2021-го число жалоб на продажи таких услуг снижалось. Однако к концу 2022 года и в начале текущего некоторые кредитные и микрофинансовые организации в поисках источников повышения маржинальности начали обходить установленные требования, использовать разного рода уловки, особенно при дистанционном обслуживании, рассказали в ЦБ.

В результате в январе–мае этого года количество претензий в отношении МФО в связи с навязыванием дополнительных опций при выдаче займов выросло почти на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го (до 2,2 тыс.), а в отношении банков — на 11% (до 2,6 тыс.).

Оставить или оспорить

В последние два года стали поступать сообщения о новых дополнительных услугах, которые позволяют участникам финрынка увеличивать свой доход за счет потребителя, отметил глава регионального блока проекта «За права заемщиков» «Народного фронта» Галактион Кучава. Помимо уже привычных страховок, комиссий, подписок на телемедицину или «юридической защиты» навязываются подписки на сервисы партнеров для бесплатного доступа к фильмам, музыке, продаже «оригинальной системы безопасности» для документов, сертификатов «помощь на дорогах» и т.п.

— В таких случаях заемщиков уверяют в том, что без покупки дополнительной опции кредит или не одобрят, или его стоимость будет намного дороже. Всё это вводит граждан в заблуждение, так как оформление подписки не влияет на принятие решения по заявке и является нарушением закона о защите прав потребителей, — рассказал эксперт. — Часто подобные услуги зашиваются в тело кредита, и они также обрастают процентами.

«Известия» спросили крупных игроков рынка о предложении необычных опций. Для физлиц в периметре небанковских услуг ПСБ активно развивает сферу страхования, e-commerce, юридическую и налоговую помощь от компании-партнера, сообщил вице-президент банка Алексей Назаров. В «Русском стандарте» отметили, что в 2021-м запустили сервис по покупке кредитного досье, который дает клиенту детализированные данные по его финансовой истории и оценку, характеризующую шансы на получение займа.

В МФО Webbankir и «Займер» сказали, что не предлагают потребителям дополнительные услуги при оформлении займа.

Центробанк борется не с дополнительными услугами, а с теми опциями, которые не несут пользы для потребителя, а также с нарушениями при их продаже, подчеркнули в ЦБ. Прежде всего речь идет о недостаточном информировании заемщика и важности предоставления ему права выбора без каких-либо запугиваний. В регуляторе напомнили, что от любых подобных предложений, в том числе уже купленных, можно отказаться. По закону на это есть «период охлаждения» в 14 дней.

Россияне могут оспорить навязанные со стороны банков и МФО предложения и вернуть за них деньги, подчеркнул и старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. По его словам, для этого клиенту нужно в течение двух недель обратиться с заявлением к поставщику услуг. Если последний не ответил, то в течение месяца, но не позднее 180 дней с момента заключения договора следует написать непосредственно в финорганизацию, которая продала продукт. При ее бездействии — идти к финомбудсмену и далее в суд.

Роза Алмакунова

Оригинал материала: “Известия”