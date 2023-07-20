 

Боб и волны: 9 стрижек, которые всегда в тренде, независимо от сезона

20.07.2023, 17:30, Разное
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Тренды меняются из сезона в сезон. Если им следовать, то придется регулярно делать новые стрижки. Вас не устраивает такой вариант? В таком случае присмотритесь к универсальным прическам. Они в тренде, независимо от сезона.

Топ-9

Многослойные стрижки в стиле семидесятых выглядят восхитительно.

Длинные волосы с волнами на прямой пробор — выбор тех, кто предпочитает изысканность и элегантность.

Если вам импонируют ретро-тренды, тогда имеет смысл присмотреться к прическе в стиле принцессы Дианы.

Французский боб — идеальный вариант для бизнес-леди.

Кудрявый боб подойдет дерзким и озорным девушкам, которым присущ дух авантюризма.

Каре на боковой пробор — прическа, которую следует выбирать тем, кому не хватает прикорневого объема.

Экстремально короткая пикси привлечет внимание экстравагантных представительниц прекрасного пола.

Небрежная многослойная стрижка с рваными кончиками хороша для обладательниц тонких волос.

Боб в стиле девяностых понравится любителям моды рубежа двадцатого и двадцать первого веков.


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