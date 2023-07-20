Боб и волны: 9 стрижек, которые всегда в тренде, независимо от сезона
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Тренды меняются из сезона в сезон. Если им следовать, то придется регулярно делать новые стрижки. Вас не устраивает такой вариант? В таком случае присмотритесь к универсальным прическам. Они в тренде, независимо от сезона.
Топ-9
Многослойные стрижки в стиле семидесятых выглядят восхитительно.
Длинные волосы с волнами на прямой пробор — выбор тех, кто предпочитает изысканность и элегантность.
Если вам импонируют ретро-тренды, тогда имеет смысл присмотреться к прическе в стиле принцессы Дианы.
Французский боб — идеальный вариант для бизнес-леди.
Кудрявый боб подойдет дерзким и озорным девушкам, которым присущ дух авантюризма.
Каре на боковой пробор — прическа, которую следует выбирать тем, кому не хватает прикорневого объема.
Экстремально короткая пикси привлечет внимание экстравагантных представительниц прекрасного пола.
Небрежная многослойная стрижка с рваными кончиками хороша для обладательниц тонких волос.
Боб в стиле девяностых понравится любителям моды рубежа двадцатого и двадцать первого веков.
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