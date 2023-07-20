Жулин похвастался после развода с Навкой: “У меня сплошные девочки”

Жить, не оглядываясь назад, конечно, хорошо. Но разве можно забыть настолько яркий союз звезд российского спорта? Их объединяло слишком многое: фигурное катание, олимпийские игры, мечты, грандиозные планы и, разумеется, любовь. Татьяна Навка и Александр Жулин были партнерами во всех смыслах, поэтому развод заставил их покинуть зону комфорта и пойти разными дорогами.

Экс-супруг олимпийской чемпионки довольно быстро женился снова, новая возлюбленная Наталья Михайлова постепенно смогла залатать его душевные раны. Но перемены эти все же дались мужчине с трудом, ведь Татьяна Навка родила ему дочь Александру, которая в период развода родителей была совсем ребенком.

Зато сейчас Александр Жулин невероятно счастливый семьянин. В свежем выпуске программы “Жизнь и судьба” Борис Корчевников назвал его примерным отцом. И это объяснимо: нынешняя избранница подарила спортсмену еще двоих дочерей — Екатерину и Елену.

“У меня сплошные девочки. Даже собачки две девочки. Поэтому я катаюсь как сыр в масле и, собственно, радуюсь жизни”, — похвастался в эфире шоу Александр Жулин. Похоже, Татьяна Навка осталась для него лишь теплым воспоминанием.