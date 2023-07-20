Узнали как можно увеличить скорость передачи данных
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Ученые ТУСУРа (Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники) сделали прорывное открытие в области передачи данных через линии электропередачи. Их исследование представляет собой огромный потенциал для развития современных коммуникационных систем и промышленных секторов.
Электропередаточные линии широко используются для распространения электроэнергии по городам и странам. Они являются эффективным средством для долгосрочных передач данных. Однако существующие методы ограничены пропускной способностью и не справляются с растущей потребностью в высокоскоростной коммуникации.
Ученые ТУСУРа разработали новую технологию, позволяющую удвоить скорость передачи данных по линиям электропередачи. Они использовали принципы коммуникаций через адаптивные модуляции, представляющие собой метод изменения параметров передаваемого сигнала в зависимости от среды и условий передачи.
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