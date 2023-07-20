 

Флагманский iPhone 16 Pro Max обзаведется камерой-перископом

20.07.2023, 16:53, Разное
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Известный информатор Digital Chat Station рассказал о том, что следующее поколение топового iPhone будет оснащено передовой камерой-перископом.

По информации авторитетного источника Digital Chat Station, размещенной в его аккаунте на платформе Weibo, в 2024 году Apple планирует выпустить флагманские смартфоны с совершенно новым уровнем камеры.

По предварительным данным, осенью 2024 года iPhone 16 Pro Max обзаведется перископической камерой, что значительно улучшит возможности зумирования на смартфоне. Источник называет перископ-камеру главной инновацией этого устройства.

Также стоит отметить, что новый гаджет будет оборудован камерой с фокусным расстоянием более 300 миллиметров. По сравнению с текущим флагманом iPhone 14 Pro Max, у которого фокусное расстояние составляет 77 миллиметров, это значительное увеличение. Помимо этого, iPhone 16 Pro Max получит увеличенный на 12 процентов сенсор размером 1/1,14 дюйма.

Журналисты издания GSM Arena отмечают, что перископические камеры широко применяются для съемки спортивных мероприятий, дикой природы, а также могут быть весьма полезными при портретной съемке, особенно если объект съемки находится на значительном удалении от фотографа.

Это станет крупнейшим обновлением в мире смартфонов от Apple за последние несколько лет, предоставляя пользователям уникальные возможности для качественной и интересной съемки. Ожидается, что iPhone 16 Pro Max станет одним из самых инновационных и мощных устройств на рынке мобильных технологий.


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