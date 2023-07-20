ЦИК предложил провести в 2024 году не выборы, а «мероприятие выборосодержащее»

Центральный избирательный комитет выдвинул законодательную инициативу, согласно которой в 2024 году будут происходить не традиционные выборы, а «мероприятие выборосодержащее с элементами голосования».

Своё предложение ЦИК обосновал тем, что таким образом можно будет смягчить законодательные требования, упростить и удешевить процес. Мероприятие выборосодержащее, согласно его регламенту, проводится единоразово, но может быть повторено неограниченное число раз. На нём можно будет голосовать по доверенности, производить зачёт голосов жителей населенного пункта по заявлению главы администрации, делать выбор через отправку сообщений на короткий номер и не только.

– Цель корректив в процесс волеизъявления – повышение комфорта голосующих граждан, сохранение и укрепление вертикали демократического режима в нашей стране, – говорится в комментарии к инициативе.

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