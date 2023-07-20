 

Французский модный дом Celine: модные тенденции прошлых лет и современные тренды

20.07.2023, 16:15, Разное
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Céline — французский дом моды, который презентует одежду класса люкс. Ежегодно бренд устраивает модные показы, где представляет новые коллекции. За этим событием следят фешен-эксперты, ведь по нему сразу можно выделить новые модные тенденции.

Показ весна-лето – 2021

Если вы помните, то осенью 2020 года весь мир переживал пандемию. Во многих странах были введены ограничения.

В связи с этим свою коллекцию весна-лето – на2021 Celine презентовал осенью 2020 года, но в виртуальном формате. Трансляция была доступна на многих онлайн-платформах.

Сам показ проходил в Монако. Руководство бренда поблагодарило власти страны за возможность организовать важное для мира моды мероприятие.

Из нового показа можно было выделить следующие тренды. Например, что в моду возвращается хипстерский стиль, мешковатые рваные джинсы. Также на подиуме преобладали многослойные наряды, где под куртку надевали сразу несколько рубашек и футболок.

Головные уборы стали обязательным аксессуаром и были включены в большинство образов. Модели на подиуме появлялись не только в бейсболках, но также в панамах, вязаных шапках и т. д.

Новые тренды

Создавая коллекцию весна-лето – 2023, бренд Céline вдохновлялся трендами нулевых и начала десятых годов. На подиуме можно было увидеть множество образов в эстетике рок-групп наподобие Franz Ferdinand, The White Stripes и т. д. Очевидно прослеживалась эстетика стиля инди, например сочетание джинсов скинни с балетками. Также можно выделить такие тренды, как байкерские куртки и ботинки, полосатые свитера, ремни прямо поверх рубашек и т. д.

В июле 2023 года должен быть состояться показ новой коллекции бренда Céline на предстоящий осенне-зимний сезон. Однако мероприятие были вынуждены перенести на другое время с связи с беспорядками во Франции. В своем аккаунте руководство модного дома написало, что сейчас, в такое непростое время, показы новых коллекций являются крайне неуместными.


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