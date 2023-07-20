 

Собянин объявил о мерах поддержки досуговой деятельности в столичных ТЦ

20.07.2023, 15:55, Новости дня
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Столичные торговые центры столкнулись с трудностями из-за пандемии и ухода ряда иностранных брендов, написал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Кроме того, часть продаж уходит в онлайн, обратил внимание градоначальник.

По его словам, ТЦ стали общественными центрами районов: там открываются развлекательные, спортивные, образовательные и культурные площадки, офисы предоставления государственных услуг.

Собянин отметил, что перепрофилирование ТЦ требует больших затрат. Еще одна проблема – устаревший внешний облик зданий, констатировал мэр.

“Мы решили оказать поддержку торговым центрам, которые займутся расширением площадей под досуговую деятельность и обновлением фасадов”, – сообщил Собянин.

Город выделит гранты торговым центрам, введенным в эксплуатацию до 1 сентября текущего года. Поддержку получат ТЦ площадью более 10 тысяч квадратных метров, которые после перепрофилирования увеличат площадь социальных помещений на 5% и более.

“Такое решение поддержит ТЦ, они смогут привлечь новых арендаторов. Кроме того, социально ориентированный бизнес получит эффективную меру поддержки, а горожане — дополнительные площадки для отдыха и развития”, – заключил Собянин.

Мэр Москвы ранее объявил о дополнительных мерах поддержки инвестиционных проектов по строительству спортивных комплексов. Предусмотрены налоговые льготы и сниженная арендная ставка.


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