Дайнеко о поддержке России: Я ни о чем не жалею!

После начала спецоперации на Украине российские звезды разделились на два основных лагеря. Многие поддержали российскую армию и народ. К сожалению, нашлись и те, кто предательски сбежал из страны и стал поливать грязью некогда любимых поклонников. Популярная певица Виктория Дайнеко в трудное время проявила себя как настоящая патриотка.

В интервью порталу “Утро.ру” артистка призналась, что искренне поддерживает Россию и гордится своей страной. Певица также подчеркнула. что выступает против стремления Запада навязать нам собственную идеологию.

К слову, за свободу слова

Виктория Дайнеко

попала в санкционные списки Латвии, Канады и Украины, уточняет интернет-издание “Подмосковье сегодня”. Однако звезда эстрады с юмором относится к западным ограничениям.

Певица подчеркнула, что родители гордятся ее патриотической позицией. При этом некоторые знакомые, по словам артистки, перестали с ней общаться, а от некоторых исполнительница отвернулась сама.

“Я ни о чем не жалею!” – отметила Виктория Дайнеко.

Она также рассказала, что без каких-либо препятствий посещает европейские страны. Певица уверенна, что русофобия создана искусственно. По ее словам, обычные люди хорошо относятся к русским за границей.