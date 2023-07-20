 

Кислород не играл важную роль при возникновении жизни на Земле

20.07.2023, 15:50, Разное
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На протяжении многих лет мы считали кислород наиболее критическим фактором, позволяющим возникнуть жизни на Земле. Ошибочно полагали, что без этого газа ни одно органическое существо не могло бы существовать. Однако, последние исследования ученых опровергают эту теорию и указывают на возможность возникновения жизни без кислорода.

Одним из ключевых аргументов, ставящих под сомнение роль кислорода, является исследование микроорганизмов, обитающих в глубинах омутов и вулканических гейзеров, где кислорода практически не проникает. Эти организмы успешно функционируют и размножаются при отсутствии кислорода, что подтверждает возможность существования жизни без него.

Также стоит отметить открытие экзобиологами экзопланет, в атмосфере которых отсутствует кислород, однако на их поверхности обнаруживается признаки жизни. Это указывает на то, что при определенных условиях и без кислорода организмы могут адаптироваться и существовать.


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