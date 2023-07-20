Рынки начали реагировать на закрытие зернового коридора, но это только начало

Если в понедельник рынки не восприняли всерьёз новость о прекращении соглашения по экспорту украинского зерна по черноморскому коридору, то после ударов по Одессе и Черноморску и отказа страховщиков покрывать риски движения судов по Чёрному морю цены на зерно стали расти, пишет Le Figaro. И, как отмечают эксперты, нынешние котировки ещё не учитывают неблагоприятные погодные условия в некоторых регионах, которые могут сказаться на урожае.



AP

«Ни ряби на Чёрном море у Одессы», — пишет Le Figaro. С того момента, как было объявлено о прекращении зерновой сделки, суда не рискуют заходить в украинские порты и загружать зерно. В итоге растут цены на европейских рынках. Так, в среду тонна мягкой пшеницы подорожала на €9,5 и стала стоить €244 за тонну, кукуруза выросла на €9 — до €246 за тонну. В итоге общий рост стоимости этих зерновых составил почти 5% за два дня.

В понедельник рынок ещё не вполне поверил в серьёзность ситуации. Но с тех пор российские воздушные удары по Одессе и Черноморску, двум из трёх украинских портов, участвовавших в сделке, а также новости о приостановке покрытия страховщиками рисков в Чёрном море омрачили ситуацию, отмечают эксперты.

В то время как президент Зеленский заявил в понедельник, что он полон решимости продолжать морской экспорт, РФ предупредила о рисках в Чёрном море, где больше нет гарантий безопасности. «Россия не оставляет шансов на сохранение коридора без неё. Послание очень ясное, и рынки начинают его воспринимать», — приводит издание слова экспертов.

По словам Себастьяна Понселе, специалиста по зерну в Agritel, «мы открываем новую страницу неопределённости на рынке зерна». Но он отмечает, что это и рядом не стоит с тем шоком, который пережили рынки после начала российской спецоперации в феврале 2022 года, когда цены на пшеницу достигали более €400 за тонну. Cитуация менее напряжённая по нескольким причинам: в последнее время потоки уже значительно замедлились, а Северное полушарие находится в процессе сбора урожая; при этом хорошие прогнозы по урожаю пшеницы в РФ и Европе и кукурузы — в Бразилии.

Кроме того, украинские операторы заявляют, что имеют возможность экспортировать до 3,8 миллионов тонн в месяц по альтернативным маршрутам: сухопутным, железнодорожным и речным — через Дунай, что могло бы покрыть снижение объёмов экспорта. И эксперты предупреждают, что украинцы в качестве возмездия могут попытаться помешать перевозке российского зерна.

До сих пор для РФ было важно сохранить эту сделку из-за тёплых отношений с Турцией и Китаем, которые входят в тройку стран, покупавших украинское зерно в рамках этой сделки, отмечает эксперт Майкл Зузоло. Но, по его словам, отношения этих двух стран с Россией в последнее время ухудшились, в частности в связи с тем, что Турция недавно дала зелёный свет вступлению Швеции в НАТО.

И Зузоло считает, что мировые цены в достаточной мере не отражают риски, учитывая, что в США и Юго-Восточной Азии погодные условия остаются неблагоприятными. Следующая неделя будет иметь решающее значение, так как в течение ближайших десяти дней ожидается более сухая и жаркая погода на Среднем Западе Америки, из-за чего урожай кукурузы может вновь оказаться более низким, пишет Le Figaro.

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