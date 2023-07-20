 

Кофе способен предотвращать развитие болезни Альцгеймера, утверждают исследователи

20.07.2023, 15:32, Разное
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Новое исследование, проведенное специалистами, подчеркивает защитные свойства кофейного напитка против нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера. Обнаруженные соединения в эспрессо могут существенно помочь предотвратить возникновение этого тяжелого недуга, связанного с постепенной потерей когнитивных способностей.

Врач-невролог Александра Алехина, специалист МедикФорума, заявляет, что кофе может замедлить процессы, связанные с развитием состояния, приводящего к утрате памяти и познавательных способностей. Основной роль в возникновении болезни Альцгеймера, по мнению экспертов, отводится белку, известному как “тау”, который может стабилизировать структуры в мозгу здоровых людей, но также образовывать фибриллы, приводящие к проблемам с памятью и познавательными функциями.

Известно, что кофе эспрессо является одним из самых популярных напитков во всем мире, а его приятный вкус сделал его привычкой во многих странах. Умеренное употребление этого напитка может оказывать благотворное влияние на здоровье человека благодаря его биологическим свойствам.

По результатам многочисленных исследований, умеренное и даже иногда высокое потребление кофе оказывает нейропротекторный эффект, способствуя борьбе с двумя наиболее распространенными нейродегенеративными заболеваниями – болезнью Паркинсона и болезнью Альцгеймера.

Чтобы проверить данную теорию, исследовательская группа провела серию экспериментов, включающих тестирование порций эспрессо в течение 40 часов. В результате исследования было обнаружено, что концентрация экстракта эспрессо оказывает положительное влияние на тау-фибриллы, делая их короче и предотвращая образование крупных клубков. Более того, укороченные фибриллы оказались нетоксичными для клеток человека, что свидетельствует о их потенциальной защитной активности.


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