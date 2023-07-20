 

Хакерская атака: RaHDit опубликовала информацию о сотрудниках СБУ и ВМФ Украины

20.07.2023, 15:32, Разное
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Хакерская группировка RaHDit опубликовала данные о 1700 сотрудниках Службы безопасности Украины и 2000 военнослужащих Военно-морского флота. Сообщение об этом поступило от агентства РИА Новости.

Преступники заявили, что разоблачительная информация была раскрыта ими в ответ на теракт, совершенный Службой безопасности Украины на Крымском мосту. Кроме того, RaHDit опубликовала данные участников волонтерской организации UA Cats Division, которая собирала средства на морские дроны для украинской армии.

Также было отмечено, что хакеры опубликовали маршруты кораблей, с которых запущены дроны, атаковавшие Крымский мост.

В ночь на 17 июля Сергей Аксенов, глава Крыма, доложил о чрезвычайном происшествии на Крымском мосту в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. По официальным данным, два человека погибли, а также есть раненые, в том числе несовершеннолетний. На доступных кадрах видно, что одна из пролетов моста была разрушена, а другая – повреждена.

На основании данных Национального антитеррористического комитета РФ (НАК РФ), спецслужбы Украины были обвинены в совершении теракта на мосту. По информации НАК, атаку были осуществлены двумя украинскими надводными беспилотниками. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.


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