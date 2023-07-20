 

ООН представила доклад о государствах, в которых платежи по долгам превышают расходы на здравоохранение и образование

20.07.2023, 15:32, Разное
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Согласно отчету, глобальный государственный долг к 2022 году составил $92 трлн, что превышает его уровень в 2000 году более чем в пять раз. Этот рост оказался выше темпов роста мирового ВВП за тот же период, который увеличился всего втрое. По результатам прошлого года около 30% общего объема долга пришлось на развивающиеся страны, из которых значительную долю занимают Китай, Индия и Бразилия.

Отмечается, что в последние десять лет государственный долг развивающихся стран рос быстрее, чем в странах с развитой экономикой. Влиять на такой рост задолженности, в том числе, оказывают последствия пандемии и военной операции РФ на Украине. Средний уровень госдолга к ВВП в развивающихся странах составляет более 60%, что свидетельствует о высоком уровне долговой нагрузки. Из них 36 стран находятся на грани кризиса или уже столкнулись с ним.

Особое внимание уделено структуре займов, предоставляемых этим странам. Основную долю составляют частные кредиторы, включая банки и держателей облигаций, что приводит к более высоким ставкам для развивающихся стран в сравнении с развитыми. Кредитные ставки для африканских стран, например, превышают средние ставки для США в четыре раза и для Германии – в восемь раз.

Из-за продолжающегося роста стоимости заимствований и девальвации валют на фоне слабого экономического роста, долговая нагрузка на развивающиеся страны становится чрезмерно тяжелой, предупреждают аналитики. В связи с этим ООН разработала “дорожную карту” для обеспечения глобальной финансовой стабильности и предложила ряд мер, включающих более длительные сроки кредитования и более низкие ставки для уязвимых стран. Планируется обсудить эти предложения на саммите G20 в Дели, который состоится в сентябре.


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