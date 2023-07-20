 

«За клевету на Пушкина по-хорошему убивать мало» – в Минкульте потребовали ввести ответственность за порочащие измышления о русской культуре

20.07.2023, 14:53, Разное
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Порочащие и вредные измышления о выдающихся деятелях русской культуры должны сурово караться, считают в Минкульте.

Заместитель министра Антонина Огарёва предложила законодательным органам власти подумать об уголовной ответственности за подобные высказывания.

По словам замминистра, в интернете, а иногда даже и в газетах про столпов отечественной культуры и гениев словесности публикуют «чудовищную ложь», явно призванную опорочить их образ в глазах молодёжи.

– Буду резкой в своих высказываниях, но за клевету на Пушкина убивать мало, и это ещё по-хорошему, – сказала она на конференции «Защита исторической правды в масс-медиа». – Про него сейчас пишут отборные гадости: что он якобы ругался матом, со всеми ссорился, с женщинами всякими похабными делами занимался и вообще был чуть ли не темнокожим.

Огарёва добавила, что это происходит в рамках целенаправленной атаки Запада на семейные, культурные и исторические ценности русского народа.

Идёт развенчание кумиров молодёжи, чтобы потом через образовавшуюся брешь проталкивать разное непотребство. Рассчитывают, что наши дети поверят в то, что Пушкин не чтил семейные ценности, не был семьянином строгих нравов, и сами такими же станут.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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