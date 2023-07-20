 

Представлена новая версия Realme C53 со 108-мегапиксельной камерой

20.07.2023, 14:29, Разное
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Известная марка Realme презентовала публике новый смартфон под названием Realme С53.

Производитель анонсировал, что выпущенная модель существенно превосходит остальные модификации по уровню мощности. О размерах смартфона Realme С53 свидетельствует 6,74-дюймовый дисплей с высоким разрешением и частотой обновления кадров 90 Гц. Аппарат получил с тыльной стороны сдвоенную основную камеру с главным датчиком 108 мегапикселей. Передняя камера получила датчик 8 мегапикселей.

Выпущенный смартфон также имеет батарею на 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Приобрести новинку с 4 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами ПЗУ можно за 120 долларов. В модификации с 6 гигабайтами ОЗУ стоимость новинки увеличится до 135 долларов.


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