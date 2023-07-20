Корреспондент – США обещают способствовать экспорту украинского зерна

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США продолжат помогать Украине в вопросах поставок зерна на мировые рынки после прекращения работы так называемого зернового коридора. Как пишет «Корреспондент», по её словам, на нормализацию экспорта украинской сельскохозяйственной продукции, в частности, направлена американская военная и финансовая помощь.



AP

США продолжат помогать Украине в вопросах поставок зерна на мировые рынки. Как пишет «Корреспондент», об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время видеобрифинга.

«Соединённые Штаты будут способствовать экспорту украинского зерна на мировые рынки», — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

По её словам, «на нормализацию экспорта украинской сельскохозяйственной продукции, в частности, направлена американская военная и финансовая помощь».

В то же время она отметила, что Соединённые Штаты не готовы делать публичных заявлений о каких-либо мерах поддержки судов, следующих в украинские порты после того, как Министерство обороны РФ объявило, что будет считать эти суда перевозящими военные грузы.

Как напоминает издание, 17 июля закончилось действие подписанного в мае соглашения о продолжении работы так называемого зернового коридора, которым Украина экспортировала продовольствие. Президент Украины Зеленский заявил, что зерновое соглашение должно действовать без РФ и Киев не боится продолжать экспорт зерна.

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