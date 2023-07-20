DT – «не Фолклендские, а Мальвинские» — Аргентина объявила о «дипломатическом триумфе» в вопросе спорных островов

Буэнос-Айрес впервые добился включения в заявление участников саммита ЕС и Сообщества латиноамериканских и карибских государств темы спорных Фолклендских островов, пишет The Daily Telegraph. Хотя в Аргентине это назвали дипломатическим «триумфом», в ЕС уточнили, что не могут выразить какую-либо позицию по этому вопросу, но готовы «прислушаться к позиции своих партнёров».



AP

Власти Аргентины назвали дипломатическим «триумфом» согласие ЕС в декларации саммита лидеров стран Евросоюза и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC) назвать острова, за которые аргентинцы и британцы вели войну в 1982 году и которые в Великобритании называют Фолклендскими, а в Аргентине — Мальвинскими, пишет The Daily Telegraph.

Как напоминает издание, в преддверии саммита министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли обратился к Брюсселю с просьбой отказаться от упоминания Фолклендских островов в итоговой декларации. Однако официальные представители ЕС заявили, что у Лондона нет права голоса в этом вопросе, так как Великобритания больше не является членом блока.

В итоге власти Аргентины впервые добились включения в заявление участников саммита темы спорных островов. «Что касается вопроса о суверенитете над Мальвинскими/Фолклендскими островами, Европейский союз принял к сведению историческую позицию CELAC, основанную на важности диалога и уважения международного права в мирном разрешении споров», — сказано в декларации.

Декларацию поддержали все 27 стран — членов ЕС и 32 из 33 стран CELAC — Никарагуа отказалась поддержать совместное заявление из-за формулировок, касающихся конфликта на Украине.

По словам министра иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро, Буэнос-Айрес рассчитывает на «углубление диалога с Европейским союзом по вопросу о Мальвинских островах» после саммита. «Эта совместная декларация представляет собой новый призыв международного сообщества к Великобритании согласиться выполнить своё обязательство по возобновлению переговоров с Аргентиной», — добавил Кафьеро.

«Аргентинское правительство может лоббировать кого угодно, но это не изменит того факта, что Фолклендские острова принадлежат Великобритании», — прокомментировал вопрос источник The Daily Telegraph, знакомый с позицией главы британского внешнеполитического ведомства. Он назвал это «волей жителей Фолклендских островов», 99,8% которых на референдуме в 2013 году «заявили, что хотят оставаться частью британской семьи».

Он уточнил, что Лондон спокойно относится к формулировкам декларации, так как они не обязывают Брюссель менять политику в отношении островов.

Представитель Европейской службы внешних связей в беседе с изданием заявил, что ЕС одобрил заявление в «духе», который показывает, что блок «готов прислушаться к позиции своих партнёров». При этом Брюссель не может выразить какую-либо позицию по этому вопросу без мандата Совета ЕС, где вопрос принадлежности островов сейчас не обсуждается.

Тем не менее многих в Великобритании решение ЕС о включении вопроса в декларацию возмутило. Парламентарий от Консервативной партии Джеймс Сандерленд назвал это «возмутительным», напомнив, что Великобритания осуществляет фактический контроль над островами с 1833 года. «Евросоюзу следовало бы уважать британский суверенитет, а не тратить время на символику», — приводит The Daily Telegraph его слова.

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