Мейкап, вдохновленный бодрящим кофе: особенности макияжа “эспрессо” – свежей новинки лета

Для многих нет ничего более приятного по утрам, чем выпить чашечку кофе, чтобы взбодриться и насладиться вкусом любимого напитка. Эспрессо вдохновил любителей макияжа на создание нового тренда, который покоряет социальные сети. Макияж в стиле эспрессо выполнен с использованием темных, интенсивных и драматичных деталей, призванных подчеркнуть красоту женского лица.

Темно-коричневая помада

Макияж в стиле эспрессо отличается теплыми, но смелыми оттенками и линиями. Используйте темно-коричневую помаду, чтобы придать макияжу особую теплоту.

Подводка для глаз

Чтобы соответствовать тренду макияжа в стиле эспрессо, подводка для глаз должна быть яркой деталью в образе. Используйте черную подводку, чтобы придать вашему макияжу оттенок насыщенного мрака, или темно-коричневый оттенок, поскольку темно-коричневые подводки ассоциируются с эспрессо. В любом случае, если вы планируете использовать подводку для глаз, она должна выглядеть эффектно.

Smokey eye

Дымчатый макияж существует гораздо дольше, чем тренд на макияж в стиле эспрессо, но он идеально подходит для создания эстетики в кофейной тематике. Смешивая темно-коричневые и черные тени для век, вы можете создать дерзкий образ. Можно сделать классический макияж smokey eye или добавить немного блеска.

Акцент на брови

Для макияжа в стиле эспрессо мы рекомендуем отказаться от тенденции к осветленным бровям и сделать выбор в пользу более темных. Даже если у вас светлые волосы, темные брови придадут вашему лицу чарующий и загадочный вид. Но не переусердствуйте. Брови должны выглядеть естественно и натурально.

Смелые акценты

В тренде макияжа в стиле латте неплохо сделать акцент на легкой теплоте. Однако эстетика макияжа в стиле эспрессо – это прежде всего драматизм. Не бойтесь рисковать и получайте удовольствие от своего образа. Макияж в стиле эспрессо позволяет вам быть смелой, так что воспользуйтесь возможностью!

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Не стесняйтесь наносить несколько слоев туши, клеить накладные ресницы и добавлять блестящие детали. И конечно, не забудьте про бронзатор. Такой яркий макияж будет уместен на вечеринке или торжественном праздничном мероприятии. На фото показано, как красиво кофейные оттенки подчеркивают цвет глаз.

Для создания легкого макияжа в стиле популярного напитка используйте свой любимый хайлайтер, чтобы подчеркнуть скулы и надбровные дуги. Наносите его правильно, иначе вы рискуете подчеркнуть морщины и шелушения на коже.

Пример макияжа

На фото представлен макияж в стиле эспрессо. Глаза, скулы и губы выглядят нежно и в то же время привлекают к себе внимание. Блестки визуально приоткрывают взгляд, а стрелка придает облику дерзость. Чтобы создать эффект лифтинга век, мастер использовала прозрачные тейпы. Хайлайтер придает коже сияние, за счет чего она выглядит более свежо. На фотографиях такой макияж будет смотреться идеально. Особенно в сочетании с ухоженными волосами и стильным нарядом.

Экспериментируйте с оттенками и помните о том, что макияж должен должен подчеркивать вашу индивидуальность. Не нужно слепо гнаться за трендами. Лето 2023 года – идеальное время для бьюти-экспериментов.