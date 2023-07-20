В Москве водитель такси наехал на женщину с тремя детьми

В российской столице водитель такси в Москве наехал на женщину с тремя детьми. Известно, что гражданка переходила дорогу в неположенном месте.

По данным RT, пострадавшие получили травмы и были госпитализированы. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, по факту дорожной аварии проводится проверка.

Ранее похожая ситуация произошла в Челябинской области. В Миассе пенсионер сбил женщину с ребенком. Мать перевозила младенца в коляске по пешеходному переходу, отмечает URA.ru.