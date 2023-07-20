 

В саммите БРИКС примет участие двойник Путина

20.07.2023, 13:13, Разное
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Один из двойников Владимира Путина примет очное участие в саммите глав стран БРИКС в Южноафриканской республики, сообщил её президент Сирил Рамафоса.

Его имя будет до последнего момента держаться в секрете, чтобы Международный уголовный суд в Гааге не успел его арестовать.

Президент ЮАР объяснил, что участие двойников Путина вместо него самого в официальных мероприятиях – обычная практика. Почти все поездки президента России как внутри страны, так и за её пределами осуществляют его двойники, число которых по разным оценкам составляет от 10 до 15. Некоторые из них пользуются определённой известностью в народе и даже имеют условные клички (Удмурт, Банкетный и т.д.), однако их имена держатся в секрете.

Власти ЮАР считают, что анонимность двойников Путина не позволит МУС выдать ордер на их арест.

– Они же не могут просто сказать: «арестуйте всех, кто похож на Путина», – говорит Рамафоса. – Выдача ордера – формальная юридическая процедура, там необходимо знать фамилию и имя человека. Благодаря этому никаких проблем с участием двойника президента России в саммите БРИКС возникнуть не должно. Я не могу пока сказать, который из них приедет на встречу, но намекну, что я ранее с ним уже неоднократно встречался в Москве и Пекине.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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