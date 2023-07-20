 

Xiaomi запустила в РФ продажи смартфона Redmi A2+ дешевле 6 тысяч рублей

20.07.2023, 13:08, Разное
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Китайский бренд Xiaomi представил на российском рынке самый недорогой смартфон под названием Redmi A2+.

Выпуск устройства состоялся весной текущего года, однако лишь сейчас приобрести девайс стало возможным на рынке России. В свою очередь, модель имеет 6,52-дюймовый экран с высоким разрешением. Смартфон получил 3 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта постоянной памяти. Стоимость новинки Redmi A2+ в РФ составляет около 6 тысяч рублей, что существенно превосходит остальных конкурентов.

За производительность недорогого смартфона отвечает мощный чипсет Mediatek Helio G36. Вместе с тем тыльная камера получила два датчика на 8 и 0,8 мегапикселя. Автономность смартфона обеспечивает усиленный аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой 10 Вт.


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