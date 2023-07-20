Xiaomi запустила в РФ продажи смартфона Redmi A2+ дешевле 6 тысяч рублей

Китайский бренд Xiaomi представил на российском рынке самый недорогой смартфон под названием Redmi A2+.

Выпуск устройства состоялся весной текущего года, однако лишь сейчас приобрести девайс стало возможным на рынке России. В свою очередь, модель имеет 6,52-дюймовый экран с высоким разрешением. Смартфон получил 3 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта постоянной памяти. Стоимость новинки Redmi A2+ в РФ составляет около 6 тысяч рублей, что существенно превосходит остальных конкурентов.

За производительность недорогого смартфона отвечает мощный чипсет Mediatek Helio G36. Вместе с тем тыльная камера получила два датчика на 8 и 0,8 мегапикселя. Автономность смартфона обеспечивает усиленный аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой 10 Вт.