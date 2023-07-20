Скандалы: Петербуржцам ограничат въезд в Кронштадт в день ВМФ

В день проведения Главного Военно-морского парада в Петербурге ограничат проезд через дамбу по КАДу

Сообщается, что 30 июля с 7:00 до 17:00 по трассе смогут проехать только машины экстренных служб и городские рейсовые автобусы. Для жителей Кронштадта также предусмотрен проезд через закрытый участок при предъявлении ими пропусков.

Другим участникам движения придется пользоваться объездными путями, что повлечет за собой ряд неудобств. Петербуржцы отмечают, что нелогичные решения Смольного демонстрируют неспособность команды губернатора Александра Беглова грамотно организовать логистику и ее неуважительное отношение к горожанам.

Многие недоумевают почему чиновники, которые не окажутся стеснены ограничениями, не был предложен вариант бесплатного проезда по ЗСД.

Петр Кузнецов