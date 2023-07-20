Как вписать такой модный розовый цвет в свой образ женщине за 50 – стильные фишки

В моду снова вернулся розовый цвет, вдохновленный стилем Барби. Розовые ногти, волосы и, конечно же, стильные наряды покоряют подиумы этим летом. Развеем миф о том, что этот тренд подходит только молодым девушкам и расскажем, как женщине за 50 вписать модный розовый цвет в свой образ.

Правильное сочетание цветов

Розовый цвет очень легко сочетать, и его можно носить с широким спектром оттенков. Среди самых популярных – белый и бежевый. Также с женственным розовым хорошо сочетаются желтый, лиловый и даже оранжевый и красный.

Модный совет для женщин в возрасте 50 лет: если у вас есть изделие ярко-розового цвета, не сочетайте его с очень смелым или ярким цветом. Например, фуксия – довольно яркий цвет, который следует сочетать с нейтральным бежевым или белым, чтобы смягчить ансамбль.

Розовое платье

Атласное платье-комбинация никогда не выходит из моды, и этим летом оно особенно популярно. Наденьте розовое платье, чтобы подчеркнуть свой загорелый цвет лица. Дополните образ черной сумочкой и сандалиями. Такой наряд подходит как для молодых девушек, так и для женщин старше 50 лет. В нем вы будете выглядеть идеально и точно не останетесь незамеченной.

Если вам нравятся более классические образы, то примерьте платье футляр. Это неизменная классика является олицетворением элегантности и женственности. Нежный розовый цвет смотрится очень свежо за счет чего женщина визуально выглядит моложе своего возраста.

Платье дополняют босоножки на каблуке, клатч и аксессуары.

Повседневный образ

Стиль Барби подходит не только для торжественных мероприятий, но и для создания повседневных образов. Пепельно-розовые брюки, футболка и кроссовки – отличный вариант для прогулки. Если вы любите яркие аксессуары, то смело выбирайте розовые серьги.

Розовый также отлично впишется в офисный стить. Хотите добавить изюминку в свой классический образ? Наденьте розовый удлиненный пиджак. Он отлично смотрится с джинсами, которые мы так любим носить из-за их удобства и практичности.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Юбка-миди

Юбка-миди подходит как худеньким девушкам, так и обладательницам пышных женственных форм. Серебристые туфли и черно-белая футболка смягчат и дополнят эффектный образ в модных тенденциях лета 2023 года.

Стильные рубашки

Удлиненная рубашка-оверсайз – отличный вариант для тех, кто ценит комфорт. Отдавайте предпочтение легким дышащим тканям. Образ на фото отлично подойдет для пляжной прогулки или похода по магазинам.

Если на работе вам необходимо соблюдать дресс-код, то сочетайте розовую рубашку с прямой юбкой-карандаш. Наденьте широкий ремень, чтобы подчеркнуть талию.

Каких цветов в одежде стоит избегать

Как мы писали выше, розовый цвет действительно молодит, но его можно сочетать не со всеми цветами. Так, например, черный подчеркивает морщины, а темные оттенки коричневого, как правило, добавляют женщинам возраст.

Классический и смелый красный подчеркивает покраснение и капилляры, которые появляются с возрастом. Однако его можно носить небольшими штрихами, но подальше от лица. Красная сумочка или туфли – отличный вариант для модниц.