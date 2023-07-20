Гламурные локоны, шиньон с плетеными вставками и космические пучки: эффектные прически для гостей на свадьбу

Свадебный сезон в самом разгаре. И еси вы получили приглашение на торжество, то наверняка уже продумываете образ. Один из ключевых моментов – это прическа. Изучите подборку эффектных причесок для гостей на свадьбу и выберите подходящий вариант.

Гладкий пучок

Зачесанный пучок всегда в моде. Такая прическа выглядит современно и уместно на любом мероприятии.

Прическа с крабиком

Не думайте, что крабик – это исключительно повседневная заколка. Присобрав волосы красивой заколкой, вы получите простую и элегантную прическу для свадьбы.

Добавьте стразы

Сверкающие стразы могут придать гламурный вид даже самой простой прическе. Это дополнение особенно хорошо подойдет к вечернему образу, к свадебной атмосфере.

Гламурные локоны

Пробудите свою внутреннюю кинозвезду с помощью прически с глубоким боковым пробором и упругими локонами в стиле старого Голливуда. Также волосы можно оставить идеально прямыми.

Шиньон с плетеными вставками

Низкий шиньон с плетеными вставками – прекрасный выбор как для невест, так и для гостей свадьбы. Это отличное дополнение к нежному образу.

Пляжные локоны

Пляжный образ всегда в моде. Прическа с объемными корнями и распущенными локонами сделает вас королевой среди гостей.

Пучок с косами

Прически, в которых часть волос собрана, а часть распущена, смотрятся очень эффектно. Заплетите две объемные боковые косы и соберите их в свободный пучок.

Объемный хвост

Конские хвосты практичны и красивы, что делает их идеальной прической для гостьи на свадьбе. Один из способов сделать “конский хвост” более официальным – добавить немного текстуры и объема.

Текстурированный боб

Если у вас каре, сделайте волосы объемными. А потом часть локонов соберите в высокий хвост и выпустите несколько свободных локонов.

Разноцветные зажимы

Если вы собираетесь на свадьбу в стиле бохо, свободный текстурированный образ прекрасно впишется в тематику. Маленькие зажимы в виде цветов или бабочек придадут прическе праздничный оттенок.

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Косички с цветами

Эта прическа милая и симпатичная, не говоря уже о том, что ее очень легко воссоздать самостоятельно. Все начинается с модных косичек, обрамляющих лицо. Затем добавьте цветов (живых или декоративных) в виде заколочек.

Романтические заколки

Это сказочная романтическая прическа. Идеальный вариант для праздника, окутанного атмосферой любви.

Классическая прическа

Вы не ошибетесь с классической прической, каким бы ни был стиль свадьбы. Этот вариант подходит к любому наряду, макияжу или атмосфере мероприятия.

Шарф для волос

Еще один великолепный вариант летней свадьбы – шелковый шарф для. Этот стиль и аксессуар идеально подойдет, если у вас очень короткие волосы, которые нелегко уложить.

Объемный бант

В бантах есть что-то очаровательное. Завейте волосы и добавьте повязку с объемным ярким бантом в тон вашему платью.

Космические пучки (главное фото)

Если вы собираетесь на обычную свадьбу и хотите создать более непринужденную атмосферу, попробуйте заплетенные космические пучки. Прическа получится аккуратной и одновременно забавной.