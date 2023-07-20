Собянин назвал водоемы, которые восстановят и благоустроят в Москве в этом году

Москва уделяет особое внимание экологической реабилитации водоемов. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник сообщил о завершении восстановления Воробьевского пруда рядом с Дворцом пионеров. Очищена акватория водоема, отремонтирована береговая полоса. Высажены ирисы, кувшинки и другие водные растения.

Продолжается благоустройство 16 прудов-регуляторов в районе Марьино на юго-востоке Москвы. Специалисты очищают водоемы от ила, укрепляют берега. Планируется отремонтировать 15 пешеходных мостов.

На прилегающей к прудам территории создадут пешеходные дорожки, высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и клумбы, установят современные фонари. Рядом с водоемами оборудуют 29 детских и спортивных площадок и зону выгула собак. Проектом предусмотрено создания рядом с прудами функциональных зон с лавочками и беседками.

По просьбе жителей района Северный идет благоустройство парка “Долгие пруды”. Там создадут две смотровые площадки, обновят маршруты для неспешных прогулок и транзитные дорожки с выходом к Новодачному шоссе. На берегу водоемов установят шезлонги и раздевалку.

Территорию парка поделят на функциональные зоны. Рядом с жилыми домами появятся места для отдыха и развлечений с детскими площадками, батутом и балансирами. В спортивной зоне установят тренажеры, также там появится боксерский комплекс.

Работы в парке “Долгие пруды” выполнены на 60%. Специалисты проложили инженерные коммуникации, подготовили основания для детской и спортивной площадок.

Напомним, что в Южном административном округе Москвы приведут в порядок поймы рек Шмелевка и Кузнецовка. Там появится пространство для отдыха у воды.